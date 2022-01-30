過年不知道去哪玩？「五種玩法」最Chill　騎馬走春超夯

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趁著春節連假，一定要帶爸媽或是親朋好友四處走春，位在苗栗的哈比丘園區，有仿造魔戒哈比人的地下小屋，隨便一拍就像置身於電影中；或是可以到彰化熱門景點成美文化公園，佔地遼闊的庭園裡包括枯山水井、瀑布，以及落羽松秘境等，非常適合散步、拍照，消磨一整個下午的時間。而去年底才推出的台北雙層餐車，大面玻璃車頂和車窗，採光美視野遼闊，不僅拍照漂亮還有晶華酒店晚餐能享用，好吃又好看。
一起去露營！星光下感受團圓氣氛
這幾年特別夯的露營體驗，也非常適合跟全家人一起前往，不妨趁著連假，前往露營區在星空下圍著溫暖烤爐烤肉聊天，透過大自然的圍繞下，營造出另一種難忘的團聚體驗；新北市的金山驛境豪華露營，就以西部牛仔風格設計，還能跟家人一起騎馬漫步營區；主打網美神殿帳篷的台中嚮樂城堡天籟之森豪華露營，則搭配了戶外實境闖關活動，一家大小都能參與；如果偏好戶外活動，還可以前往苗栗藍鵲度假莊園，除了有大片的草皮可以體驗高爾夫球外，精緻主題小木屋及露營車，還提供全家人舒適的團聚空間。
超萌水豚君 直接療癒一番
趁著年節假期，不妨帶全家人一起到戶外來趟療癒之旅，位在宜蘭的噶馬蘭馬術體驗，可以跟著專業導覽員體驗餵食馬兒的樂趣及騎馬漫步，直接化身最帥氣英勇的騎士；此外，墾丁鹿境梅花鹿生態園區，除了有可愛的梅花鹿之外，現在也多了超萌新朋友「水豚君」，可以與他們近距離相見歡外，還能體驗餵食、認識牠們的生活方式，或是也可選擇搭乘賞鯨船環繞龜山島賞鯨，觀賞飛魚及海豚於海上共舞，來場寓教於樂的旅程。
線上旅行到曼谷拜四面佛，許願新年平安
過年絕對缺少不了拜拜行程，全家聚在一起共同祈福參拜，許願新的一年一切都能平安，除了趁春節實地走訪台灣名勝廟宇參拜外，擔心疫情的話也可以透過線上參拜，前往泰國曼谷參拜四面佛，透過線上直播的鏡頭，完成許願、祈福，也能前往香港銅鑼灣鵝頸橋下打小人，去除新年家裡的霉運和小人，為新的一年開啟美好開端。
一起聽音樂會，大人小孩都有共鳴
有多久沒有和家人一起聽音樂會了？今年高雄衛武營新春燈會系列活動，邀請到跨世代的大咖藝人接連演出，也可以全家人一起去《跨樂衛武營音樂會》接受音樂的薰陶；此外也有融合歌仔戲、胡撇仔戲、音樂歌舞與現代戲劇，傳統與現代交織的舞台表演，可以依據全家人的喜好挑選大家都有共鳴的節目，一起度過個浪漫又文藝的春節假期。