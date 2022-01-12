小野麗莎逆風來台！曝身世祕密　爸爸竟在台灣出生

日裔巴西女星小野麗莎宣布將於五月來台，分別於5月20日在高雄衛武營國家藝術文化中心、5月22日在台北國家音樂廳舉行兩場「小野麗莎Live in Taiwan」個人演唱會。主辦方「好滿意音樂」在今（12）日釋出好消息，將於5月22日台北場同日加開下午場。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-12 21:55:13
小野麗莎不畏疫情將親自飛台舉辦久違的演唱會，以溫暖的歌聲療癒大家，實為台灣粉絲之福，她表示很想念台灣，溫柔說：「距離我上次來台灣，大約已有5年以上，由於這兩年的疫情影響，我也中斷了演出，這是時隔兩年第一次有機會與樂迷們會面，所以我準備了非常多新鮮的元素，這之中蘊含著我對音樂飽滿的熱情，以及對樂迷朋友們無盡的愛與關懷，盡請大家期待。」至於疫情尚未穩定，她仍然逆風抵台演出，她分享一已之念，「我無法控制這個世界，唯一能做的，就是小心謹慎並放寬心試著順應環境。」
小野麗莎對台灣很有好感，她開心表示，可能是因為自己的父親就是在台灣出生的，所以她至今來台高達七、八次，印象中，第一次就是與父母親同行，在台北、台中、高雄舉辦了演唱會，她話鋒一轉，表示可惜的是，每次都是趁公務之便遊台，還沒有一次是私人觀光行程，「儘管是因為工作原因來台灣，我還是很幸運地有足夠時間品嚐美味的台灣美食，並時刻與許多優秀，友善的台灣朋友保持聯繫。」