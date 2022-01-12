又搞疫苗烏龍！北市衛生局：景美醫院把流感疫苗打成高端
（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市衛生局證實，有民眾赴景美醫院打流感疫苗，卻被院方打成高端疫苗，該民眾原本幾天後就可以打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第3劑，如此一來還要等12週。
北市衛生局證實，一名民眾7月24日與10月20日已接種AZ疫苗，原本過沒多久就可以打第3劑，結果去景美醫院要打流感疫苗時，醫護人員打成高端，接種完才發現打錯。如此一來該民眾還要再等12週才能打第3劑，流感疫苗也要再延7天。
衛生局說，該民眾目前健康狀況正常，已即刻要求院方暫停接種並提出改善措施，複查通過後才能恢復接種服務，並將依醫療法第57條第1項處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
目前景美醫院官網發布公告，10至14日暫停COVID-19疫苗施打業務。（編輯：張銘坤）1110112
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