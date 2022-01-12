韓國移工無法自由轉換雇主　拘束勞動造就大量失聯移工

《四方報》報導，韓國「國對國」移工直聘引進制度給予移工基本薪資保障、繞過仲介使移工免於仲介費、買工費剝削，還提供快樂返國專案，透過頒發履歷提升移工返國後職場競爭力，種種優化措施備受肯定。儘管如此，韓國失聯移工人數卻仍很多，甚至有移工將韓國聘僱制批為偏重雇主的奴工系統，主因就在於韓國移工與台灣一樣不能自由轉換雇主，形成拘束勞動的環境，讓受到不當對待的移工最終往往選擇逃跑。





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綜合外媒報導，韓國移工不論轉換工作或延長工作年限都須得到雇主同意，除非工作公司倒閉或移工有證據證明雇主不當對待情事，否則無法自由轉換雇主。這樣的勞動限制讓移工經常成為剝削的受害者，遭雇主威脅遣返而被迫忍受低落的工作待遇，包括超時加班、肢體與言語暴力、糟糕的住宿環境、性剝削、強迫勞動等，如果不從甚至可能被雇主謊報失聯，導致不少移工最終選擇逃跑打黑工。





外媒2021年指出，韓國透過直聘制引進的合法移工約有24.8萬人，但無證移工卻估計達39.8萬人，他們大多是逾期居留的移工或是透過旅遊簽證入境韓國，或是透過非法私仲以不實資訊招募進韓國工作。失聯移工雖可較自由的轉換工作，但卻也陷入更脆弱的處境中，要面臨嚴苛的盤查鎮壓，也更難獲得醫療資源，在疫情下處境也更為弱勢。路透社2020年曾指出，自2015年起至2020年已有522名泰國移工死亡，其中40%為不明原因，60%為自殺、意外或健康因素所致。韓國勞動部數據也指出，2017年至2019年間，每年約有90至114名合法移工死亡。





2021年12月，適逢國際移民日，逾200名移工走上街頭抗議，痛批韓國移工政策是「當代奴工制」，其中最大訴求就是開放自由轉換雇主，同時也要求政府落實維護移工工作及起居基本條件、給予平等醫療權、落實給付加班費、平等給予移工疫情振興補助等。



