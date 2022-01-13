中壢聯邦銀行已12人確診　鄭文燦籲到過分行民眾主動採檢

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鄭文燦表示，此銀行的員工及家人、親友等近距離接觸者，已經全部隔離，漏夜進行疫調、擴大匡列、加速採檢，同時也針對足跡處進行清潔消毒。鄭文燦更特別呼籲，今天中午將在鄰近此分行的東興社區活動中心開設臨時採檢站，今至周六下午2點到5點將繼續提供採檢服務，希望曾到分行或與分行人員接觸者，以及足跡重疊者都能來採檢。
聯邦銀行健行分行疫情生變，桃園市衛生局長王文彥於桃園防疫記者會中指出，該分行行員間曾在7日舉辦聚餐，懷疑因此造成病毒在行員間擴散。不過詳細傳染途徑，仍待指揮中心進一步釐清調查。
民眾曾於1月4日至12日期間，有到中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測，若於1月26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。