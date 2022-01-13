Omicron怎防範？港專家：建議外科口罩加布口罩
新冠變種病毒Omicron在香港迅速蔓延，引爆第5波疫情，甚至有大樓傳出「垂直傳播」的情況。香港政府專家顧問袁國勇12日視察後表示，Omicron空氣傳播能力強，建議市民可以不只戴1個口罩來預防。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-13 07:30:12
綜合港媒報導，袁國勇12日白天曾表示，「戴2個外科口罩，增加保護力及過濾能力」。然而，到了晚上，袁國勇又澄清，戴2個外科口罩未必能緊密服貼在臉上，建議市民可以戴1個外科口罩，外加1個布口罩，確保外科口罩貼緊面部，從而提升保護力。
袁國勇並指出，香港第5波疫情短期內就出現2起垂直傳播，可見Omicron空氣傳播能力之強。對於是否應該戴N95口罩，袁國勇則認為，目前香港的社區個案還不算多，暫時不需要全民都戴N95口罩，但建議市民可考慮戴2個口罩，增強保護及過濾力。
袁國勇還說，N95單價較高，一般人不太可能每天更換，也不是人人都能負荷，而且他本人配戴N95後只說話10分鐘都開始感到呼吸不暢，從早戴到晚對一般市民而言不太可行。
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