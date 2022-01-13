曾救過黃國昌　柯建銘：《選罷法》該重新檢討

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柯建銘指出，當時罷免活動受到很大迴響，甚至目標直指與當年省長選舉一起投票，最後有6萬多個選舉人去送件。國民黨眼見苗頭不對，1994年10月6日提案《罷免法》修法，限制罷免案不得與各類選舉投票舉行，1天內就三讀通過。
柯建銘表示，1994年10月20日，國民黨再由曾永權領銜提案修《選罷法》，當罷免通過門檻提為「雙二一門檻」，甚至把連署人數門檻提高，國民黨同樣挾其人數優勢，一天之內就讓這個案子三讀通過。
2012年9月18日，當時國民黨立委邱文彥再提案修《選罷法》，在罷免的連署提議、連署，應檢附切結書及國民身分證影本。柯建銘說，原本以為案子會躺在立法院，但2013年8月馮光遠罷吳育昇時，國民黨將該案逕付二讀，遭到民進黨、台聯黨抵抗，案子凍結在黨團協商階段，直到當屆立委任期結束。
柯建銘說，2016年民進黨取得執政權，立院也完成了單獨過半，同年4月14日，內政委員會初審通過，《選罷法》修正草案刪除罷免不得宣傳的規定，調降罷免通過門檻為「同意票達選舉人總數1/4且同意票數大於不同意票數」。
柯建銘指出，2016年修法過程中，時力對於保留投票率門檻，避免惡意操弄罷免案，不斷批評謾罵，用反民主、執政後就忘了初衷等字眼辱罵他與民進黨。6年來看到多起罷免案，當年對於他與民進黨的批評，其實相當可笑。
「時代力量假道德操作民粹，黃國昌差點變成商鞅」，柯建銘說，若非民進黨堅持留下的1/4投票率門檻，黃國昌早在2017年12月16日投票完，就不是立委了。現在應該要思考，罷免制度重新檢討的時刻已經到。
柯建銘表示，「民意代表是否與行政首長一樣，適用同一套罷免制度？」，關於這個問題，本人認為交給大法官來解釋，應該是最適合的。