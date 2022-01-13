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曾救過黃國昌　柯建銘：《選罷法》該重新檢討

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘凌晨發文指出，現在要罷免制度到了重新檢討的時刻。（資料圖／柯建銘辦公室提供）
▲民進黨立法院黨團總召柯建銘凌晨發文指出，現在要罷免制度到了重新檢討的時刻。（資料圖／柯建銘辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-01-13 07:59:12

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（13）日凌晨在臉書發文，2016年修《選罷法》時，時代力量主張「簡單多數決」，若不是民進黨堅持留下的1/4投票率門檻，黃國昌投票完早就不是立委，說是「柯總召救了黃國昌」也不爲過，現在要罷免制度到了重新檢討的時刻。

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柯建銘說，從核四開始是一段充滿政治計算的《選罷法》修法黑歷史。1994年6月30日，立法院審核四廠跨年度預算1125億元，立院前有場千人反核請願，活動前也有反核團體發起「罷免擁核立委運動」，主要針對當時國民黨的洪秀柱、韓國瑜等人。

柯建銘指出，當時罷免活動受到很大迴響，甚至目標直指與當年省長選舉一起投票，最後有6萬多個選舉人去送件。國民黨眼見苗頭不對，1994年10月6日提案《罷免法》修法，限制罷免案不得與各類選舉投票舉行，1天內就三讀通過。

柯建銘表示，1994年10月20日，國民黨再由曾永權領銜提案修《選罷法》，當罷免通過門檻提為「雙二一門檻」，甚至把連署人數門檻提高，國民黨同樣挾其人數優勢，一天之內就讓這個案子三讀通過。

2012年9月18日，當時國民黨立委邱文彥再提案修《選罷法》，在罷免的連署提議、連署，應檢附切結書及國民身分證影本。柯建銘說，原本以為案子會躺在立法院，但2013年8月馮光遠罷吳育昇時，國民黨將該案逕付二讀，遭到民進黨、台聯黨抵抗，案子凍結在黨團協商階段，直到當屆立委任期結束。

柯建銘說，2016年民進黨取得執政權，立院也完成了單獨過半，同年4月14日，內政委員會初審通過，《選罷法》修正草案刪除罷免不得宣傳的規定，調降罷免通過門檻為「同意票達選舉人總數1/4且同意票數大於不同意票數」。

柯建銘指出，2016年修法過程中，時力對於保留投票率門檻，避免惡意操弄罷免案，不斷批評謾罵，用反民主、執政後就忘了初衷等字眼辱罵他與民進黨。6年來看到多起罷免案，當年對於他與民進黨的批評，其實相當可笑。

「時代力量假道德操作民粹，黃國昌差點變成商鞅」，柯建銘說，若非民進黨堅持留下的1/4投票率門檻，黃國昌早在2017年12月16日投票完，就不是立委了。現在應該要思考，罷免制度重新檢討的時刻已經到。

柯建銘表示，「民意代表是否與行政首長一樣，適用同一套罷免制度？」，關於這個問題，本人認為交給大法官來解釋，應該是最適合的。

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