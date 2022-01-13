烏克蘭局勢持續緊張！北約再拒俄羅斯安保條件

北大西洋公約組織（簡稱北約）與俄羅斯針對烏克蘭危機的討論會議，12日在比利時布魯塞爾舉行，會談前夕，俄軍還在烏克蘭邊境進行實彈演習，警告意味十足。然而，在歷經約4個小時的協商後，雙方分歧仍然未解，北約強調不會在核心原則上妥協，俄羅斯則指責北約調配大量資源，意圖打壓俄羅斯。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-13 08:14:28
綜合外媒報導，俄羅斯與北約的會談，12日在比利時布魯塞爾（Brussels）舉行，由北約秘書長史騰伯格（Jens Stoltenberg）主持，北約30個成員國大使和俄羅斯外交副部長格魯什科（Alexander Grushko）等人出席，聚焦在烏克蘭局勢，雙方都表態希望局勢降溫，但會前看好結果的人並不多。
在歷時4個小時後，會議結束，俄國仍持續要求北約，停止接納新成員國，並從東歐撤軍；惟北約強調在核心原則上不會妥協，並堅持各國擁有決定加入北約的自主權利。
史騰伯格於會後表示，俄國希望解決所謂的安全疑慮，但雙方在上述問題仍存在明顯分歧，北約重申門戶開放政策，也不會放棄互相保護及防衞的能力，包括在聯盟東部地區駐軍一事。
史騰伯格也提到，北約要求俄羅斯從喬治亞、烏克蘭及摩爾多瓦撤軍，但俄方代表聲稱尚未準備好。對於烏克蘭問題，史騰伯格指俄方無權否決烏克蘭加入北約，北約盟友亦準備支援烏克蘭，呼籲俄羅斯立即為緊張局勢降溫，尊重鄰國主權及領土完整，也有意與克里姆林宮再度開會協商。
一同與會的俄國外交副部長、俄國前任常駐北約事務代表格魯什科（Alexander Grushko）則指控，北約的政策和軍事發展，首要任務是遏制俄羅斯，並為此調配大量資源，將對歐洲共同安全帶來破壞性的影響；又指責美國及其盟友在所有區域中尋求優勢，包含陸海空、太空和網絡世界等。
格魯什科也提到，北約在過去25年不斷朝俄羅斯的方向擴張，嚴重破壞俄國安全，俄國將為此表達反抗。