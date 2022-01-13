「身心不健全比缺席可怕」　蕾神怒揭王力宏偽慈父行徑

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去年12月17日李靚蕾在社群平台上，首發聲指控王力宏交友關係複雜，重創他的形象，李靚蕾表示8年來的隱忍換來卻是「孩子們生日缺席，重要節日的缺席。每次一走就幾個月，我看著孩子心碎的哭倒在我懷裡，我的心也碎了。」李靚蕾透露，全家人最重視的聖誕節，王力宏已經連3年缺席，而這次被毀滅式爆料，王力宏還想靠著孩子挽回僅有一點父親的形象，仍被李靚蕾一一擊潰。
11日李靚蕾爆料，王力宏未經她及孩子們的同意，私下將和孩子對話的17分鐘私密影片內容傳給毫不相干的人，問及此舉動機王力宏也說不出原因，卻擅自曝光兩人孩子長相和隱私，「我們的孩子們長相從未曝光過，這也是他們可以繼續安穩生活，不會因此受到任何霸凌或打擾的原因」，此外，王力宏還曾要求孩子一起到1樓給媒體拍攝，絲毫不介意孩子長相曝光，以及露面後帶來的困擾。
對於孩子最後還是被波及這場風暴，李靚蕾無奈王力宏為了名利，不顧孩子的安危與處境，什麼都做得出來，「我看到的是你眼中，依然只有你自己」，並說出重話「我發現一個身心不健全的爸爸比缺席的爸爸更可怕」。對於被李靚蕾指控帶3名黑衣男來家裡，網路上流出疑似工作人員拍攝王力宏視角的最新照片，指出王力宏是要帶玩具與氣球探視小孩，卻被形塑成可怕的「氣球殺手」，網友發文表示「最後人家把禮物都留在門口，因為王力宏沒有進去，這是工作人員拍的圖，這才叫實證啊！」（編輯：薛羽彤）