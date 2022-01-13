春節來台中賞花走春 逾600盆身價上億山茶花同台競艷

迎接新春，一項網羅全台600多盆名貴茶花，價值上億元的展售會，今起在台中臻愛花園酒店登場。一盆一盆花彩繽紛，花團錦簇的山茶花，讓人宛如置身茶花林園中。難得一見的是，一次集結六大珍稀品種，如樹齡超過500年的伯拜范茶花，樹型大氣具王者風範，吸引超多愛花人搶獵花姿。此項展出結合公益，一半利潤將捐助台灣齊馨教育關懷聯合協會。





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▲樹齡超過500年的伯拜范茶花，樹型大氣具王者風範，價值逾千萬元，吸引超多愛花人搶獵花姿。(圖／記者金武鳳攝，2022.1.13)

這項名為「臻愛茶花藝術展售會」，是由臻愛花園飯店主辦。董事長林志成說，5年前，他由主廚跨足飯店業，草創臻愛花園飯店時，還被人笑是傻子。但佔地5600坪，參照博物館規模興建的建築，挑高9米，可同時容納400桌。加上位在烏日高鐵站旁，地利與交通之便，5年來朝多元發展有成，已成為全國首創結合婚禮百貨與飯店的婚宴會館。





▲臻愛花園飯店董事長林志成網羅600多盆珍稀山茶花盆栽，今起開放賞花，利潤一半捐社福團體，是一次美與愛的展覽會。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.13)

林志成表示，想到人生在世，應將資源有效運用，於是舉辦首屆「臻愛茶花藝術展售」，將疫情期間收藏的許多珍稀茶花盆栽，佈置成婚宴會館獨一無二的浪漫花園，方便結婚新人在奼紫嫣紅般夢幻花園取景，留下難忘甜蜜回憶外，利潤一半也將捐助台灣齊馨教育關懷聯合協會。





今起登場的「臻愛茶花藝術展售會」，展出上百品種的珍稀茶花，總共逾600盆價值上億元。其中有六大獨特品種，是難得一見珍品，包括樹齡500年的「伯拜范茶花」，樹型大氣具王者風範，是這次展出中最珍貴的一盆，被譽為罕見的茶王。樹型最高約二層樓高的「紅鳥茶花」，樹齡則近400年。





▲有「觀音白茶花」之稱的白寶塔茶花，因為常在寺廟花園中出現，又有「伴佛花」之稱。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.13)

林志成說，園中有一盆紅鳥茶花，開出約2000朵難得一見的豔紅花色。據傳青鳥可帶來幸福，看到「紅鳥」茶花，在開春之際，喜氣洋洋彷彿帶來喜氣與好運，象徵新的一年有了好兆頭。





▲花開宛如牡丹，馨香如苿莉，樹形最美的「香神茶花」，香花無色，色花無香，香神茶花兩者皆俱，是少見原生品種。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.13)

此外，展出的花種還有結合粉紅、鮮紅、白紅三種顏色，樹幹最奇特的「三合會茶花」。花開宛如牡丹，樹形最美的「香神茶花」，以及有「觀音白茶花」之稱的白寶塔茶花，因為常在寺廟花園中出現，又有「伴佛花」之稱。另有被國家列為一級重點珍稀保護茶花的「凹脈金茶花」，都值得愛花人細細品賞，感受山茶花之美與花語意義。展期至3月底。





台灣齊馨教育關懷聯合協會理事長朱劭齊今亦參加活動，她感謝臻愛花園飯店的義舉，所得將投入對弱勢族群們的關懷，尤其是孩子們的品格教育。林志成說，茶花是世界名貴花種之一，它的謙讓、謹慎、內斂、堅定耐寒的特性，正是目前面對疫情可以學習的態度。









