遭莊瑞雄指「與魔鬼共舞」 周春米：傷害屏東鄉親感情
屏東縣長潘孟安11日明確表態，黨內縣長初選力挺立委周春米接棒，另名已宣布參選的立委莊瑞雄對此批評，周「與魔鬼共舞」，更暗中喊話潘「手握權力要節制」，引發議論；多位民進黨屏東縣議員今（13）日預計召開記者會，要求莊瑞雄道歉。周春米今日於立法院主持修憲委員會公聽會前受訪表示，莊的發言可能是快人快語，但很多鄉親不能接受，屏東初選因為同至都很優秀，所以競爭激烈，受到全國關注，那應該更有責任要完成一場模範的初選。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-13 09:31:24
屏東多位民進黨與無黨籍議員近來持續接到鄉親陳情，希望莊瑞雄為「魔鬼」說道歉。周春米對此表示，莊的談話可能是快人快語，但把自己的支持者標籤為魔鬼，把五星級潘孟安縣長所打拚的縣政說成民主之恥，很多鄉親不太能接受，確實傷害了他們的感情。
周春米說，她宣布參選當天在現場的支持者，很多也都是當時力挺總統蔡英文選舉的，更是長期以來支持民進黨的朋友，他們對於莊瑞雄的發言不能接受，自己尊重鄉親們的看法。
周春米也說，競爭激烈殺到刀刀見骨不是她所樂見，立委就是照正常程序，在基層服務、聆聽民意，來台北國會開會問政，像她今天主持修憲委員會公聽會。希望每位宣布參選的候選人都可以得到祝福，關於初選過程及結果，就是兄弟姐妹各自努力，但要有君子淑女風度。
周春米也說，因為屏東初選的同志都很優秀，所以才會競爭激烈，自己有榮耀來參加競爭，那大家更有責任，要完成一場模範選舉。