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靜待台積電法說會　台股早盤一度重回18400點後回落平盤

▲台北股市開盤跌19.19點，加權股價指數以18356.21點開出，隨後漲至18424點，回到18400點，但之後指數震盪在平盤上下游走。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市開盤跌19.19點，加權股價指數以18356.21點開出，隨後漲至18424點，回到18400點，但之後指數震盪在平盤上下游走。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-01-13 09:33:34｜2022-01-13 09:34:51

美股昨（12）日四大指數收漲，今（13）日下午台積電、大立光法說會將登場，台北股市開盤跌19.19點，加權股價指數以18356.21點開出，隨後漲至18424點，回到18400點，但之後指數震盪在平盤上下游走。權值股台積電走弱，早盤跌3元，來到657元。

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美股道瓊指數12日上漲38.3點，或0.11 %，收36,290.32點；那斯達克指數上漲34.94點，或0.23%，收15,188.39點；標普500指數上漲13.28點，或0.28%，收4,726.35點；費城半導體指數上漲25.8點，或0.66%，收3,901.2點。

台北股市今日開盤跌19.19點，加權股價指數以18356.21點開出，早盤一度重回18424點，但隨後指數回到平盤約18376點上下的位置。權值股台積電走弱，早盤跌3元，來到657元。聯電漲近2%，來到63元。大立光、旺宏、力積電漲逾1%。

另外，部分金融股持續強勢，台新金、中信金、王道銀行漲1%以上。本土疫情持續延燒，疫情概念股相對強勢，恆大漲7%左右，合世、雃博漲1到2%，美德醫漲5.8%、亞諾法漲6.8%。
 


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