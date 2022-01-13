Melody脫口「美國一家人確診」 92歲奶奶打3劑也逃不過
近來疫情升溫，昨（12）日就新增14例本土、92例境外移入，單日確診破百，引發人心惶惶，而藝人Melody（殷悅）也因為疫情關係，許久未見住在美國的家人們，僅有趁著去年6月中空檔，回美國探望父母，她昨天出席品牌代言活動時，突脫口「全家人都確診」，透露自己高齡92歲的奶奶、二妹一家上周都染上Omicron，好在經過治療後都已經痊癒，目前都在家中休養。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-13 09:43:27｜2022-01-13 09:57:03
才接種完第三劑BNT疫苗的Melody，打完後左手臂直接腫起來，甚至引發疼痛感，由於近來確診激增、疫情不穩，她表示今年沒有計畫要返美與家人團聚，也透露在美國的鄉親幾乎都染疫，連已經打過3劑疫苗的奶奶仍中鏢，呼籲大家務必做好自主管理來對抗疫情。
另外，Melody即將迎來43歲生日，她坦言只要一家人聚在一起吃飯、吹蠟燭慶生就很足夠，也很期待女兒親手製作的卡片，並曝光女兒私下的暖舉：「我發現女兒的瀏覽紀錄有著『媽媽生日禮物』字樣，應該是想給我的一個驚喜。」
※【NOWnews 今日新聞
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