酒駕累犯公布姓名照片？周春米支持、陳亭妃：盼憾事趨零
立法院交通委員會12日初審通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，針對酒駕新增罰則。民進黨立委周春米今（13）日對此表示，酒駕零容忍，重罰在立院與社會都是共識；民進黨立委陳亭妃也說，希望用重罰的方式讓憾事降到趨近於零，如果公布照片跟姓名還沒有影響，那可能需要有醫療約束。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-13 09:49:36
立法院交通委員會12日初審通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，針對10年內第2次酒駕累犯者，新增公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實條文；若酒駕者經酒測後超標，年滿18歲同車乘客處新台幣6000到1.5萬元罰鍰。
周春米對此表示，酒駕零容忍，酒駕要重罰已經是在社會及立院的共識。昨天民進黨中執會也聽到很多委員，不管從行政措施、刑事法律上、執行上要如何有效遏阻，大家都有強而有力的共識。
周春米說，有關於修法部分，立法院一定會支持，行政端相信行政院也會做明快的解釋跟說明。總之對於酒駕是零容忍，立院對於遏阻酒駕有高度共識。
陳亭妃也說，因為發現累犯狀況嚴重，且都是累犯造成無法彌補的傷害，所以希望修法讓累犯警惕，也希望這次再次坐下來好好談論，未來把累犯照片名字公布等加重處罰，可以克制與約束，讓憾事降到最低，甚至趨近於零。
陳亭妃也說，如果公布姓名跟照片還沒有羞恥心，一點影響都沒有，那本身應該有心理障礙，應該是要有一些醫療約束可能更重要。