柯宇綸開第一槍聲援李靚蕾 將「停戰選擇權」拋給王力宏
「力蕾離婚」近日再次延燒，怎料李靚蕾噤聲3周後，11日深夜又發出長文控訴王力宏帶3名男子硬闖吾疆，用言語威脅要求看孩子，替「蕾神之槌」第二季揭開序幕。對此，王力宏所屬公司宏聲則喊話「讓司法解決問題」，勸李靚蕾不要阻撓王力宏探視，李靚蕾隨後也趕緊列出8個疑點反擊，而群眾紛紛吃瓜之際，藝人們幾乎都選擇沉默，只有演員柯宇綸跳出來力挺李靚蕾。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-13 10:08:51｜2022-01-13 10:15:02
對於這次掀起兩派輪戰的離婚爭議，柯宇綸認為王力宏硬闖家裡一事，已經攸關人身安危：「一個人住的我，床邊都會放球棒了，更何況是女性和小孩的住所，要讓蕾神絕對崩潰的方法，就是讓她失去摯愛心靈支柱、3個寶貝孩子，到現在還檢討發文的對錯與否，是沒有搞清楚這已經不是離婚之爭，是生命權的守護。」坦言非常心疼李靚蕾的不自殺聲明，才會決定出聲替她加油。
面對網友種種質疑，柯宇綸仍不吝於表態：「可以決定這事件早早結束的人從來不是李靚蕾，而是轉念後的王力宏。」事實上，「蕾神之槌」第二季剛上線時，柯宇綸就已經現身聲援李靚蕾：「『蕾神鎖ㄜˇ』第二季開始了，在下是失婚夫妻的小孩，深知只要任何一方愛小孩勝過自我，就可以堅強茁壯而我，更加尊敬蕾神。」
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