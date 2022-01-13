新北開設中大型接種站　侯友宜籲：接種第3劑提升保護力

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衛生局長陳潤秋指出，新北市規劃3大管道便利民眾安心接種，除合約醫療院所門診、機動疫苗接種站外，並設立中大型疫苗接種站，1月13日至15日連續3天分別在三重綜合體育館、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所2樓等場所，提供莫德納疫苗的接種服務，每日服務量能達1萬人以上。
衛生局說，第一階段1月8日起到1月16日，規劃三大管道接種點，包括合約醫療院所、中大型接種站及機動疫苗接種站；1月8日起開放預約合約醫療院所疫苗門診，包括37家醫院、415家診所、29家衛生所，可接種第1、2、3劑AZ、BNT、莫德納、高端疫苗。
1月13日至15日為因應第3劑的需求量，開放4個中大型接種站接種莫德納疫苗，每日服務量能達1萬人以上，其中三重綜合體育館一日即可達5000人接種服務量；1月11日至20日增加機動疫苗接種站，提供莫德納疫苗接種，讓民眾可到林口三井OUTLET、新莊宏匯廣場及中和Global Mall便利接種。
第二階段因應中央1922疫苗的預約平台再度啟用，民眾除可透過平台預約接種外，針對65歲以上長者也規劃雙軌方式的服務，1月17日至1月28日期間，將由區公所，分區、分里、分時段造冊完成接種；提醒預約成功民眾，確認接種地點，備妥健保卡及第2劑以上攜帶小黃卡，依照預約的時段前往施打。
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