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新北開設中大型接種站　侯友宜籲：接種第3劑提升保護力

▲侯友宜今日前往三重綜合體育館關心民眾接種疫苗。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲侯友宜今日前往三重綜合體育館關心民眾接種疫苗。（圖／新北市政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-13 10:13:11

Omicron變種病毒造成疫情的升溫，為降低社區傳播的風險，新北市設立4處的中大型疫苗接種站，從今（13）日起至15日止，提供莫德納疫苗的接種服務；新北市長侯友宜也前往三重綜合體育館關心接種的情形，呼籲民眾接種第3劑疫苗、提升保護力。

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侯友宜今日前往三重綜合體育館關心接種的情形，感謝醫護同仁盡全力協助，守護民眾健康；此外，Omicron變種病毒造成全球疫情的急遽升溫，呼籲完整接種疫苗基礎劑12週後，應接種1劑追加劑，以提升個人及群體免疫力，新北市符合接種第3劑疫苗有128萬人，並規劃多元的方式便利民眾施打。

衛生局長陳潤秋指出，新北市規劃3大管道便利民眾安心接種，除合約醫療院所門診、機動疫苗接種站外，並設立中大型疫苗接種站，1月13日至15日連續3天分別在三重綜合體育館、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所2樓等場所，提供莫德納疫苗的接種服務，每日服務量能達1萬人以上。

衛生局說，第一階段1月8日起到1月16日，規劃三大管道接種點，包括合約醫療院所、中大型接種站及機動疫苗接種站；1月8日起開放預約合約醫療院所疫苗門診，包括37家醫院、415家診所、29家衛生所，可接種第1、2、3劑AZ、BNT、莫德納、高端疫苗。

1月13日至15日為因應第3劑的需求量，開放4個中大型接種站接種莫德納疫苗，每日服務量能達1萬人以上，其中三重綜合體育館一日即可達5000人接種服務量；1月11日至20日增加機動疫苗接種站，提供莫德納疫苗接種，讓民眾可到林口三井OUTLET、新莊宏匯廣場及中和Global Mall便利接種。

第二階段因應中央1922疫苗的預約平台再度啟用，民眾除可透過平台預約接種外，針對65歲以上長者也規劃雙軌方式的服務，1月17日至1月28日期間，將由區公所，分區、分里、分時段造冊完成接種；提醒預約成功民眾，確認接種地點，備妥健保卡及第2劑以上攜帶小黃卡，依照預約的時段前往施打。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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