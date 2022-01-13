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張庭補稅「天價金額」曝光　網友驚呆：一般人要賺9萬年

▲張庭補稅天價金額曝光，網友估算一般人要賺9萬年。（圖 / 翻攝張庭微博）
▲張庭補稅天價金額曝光，網友估算一般人要賺9萬年。（圖 / 翻攝張庭微博）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-13 10:12:14

藝人張庭與林瑞陽在大陸經商多年，大賺人民幣300億元（約新台幣1300億元），日前爆出涉嫌傳銷，遭大陸行政單位大動作清查，傳出名下26億台幣資產遭凍結。網友推估兩人應補繳的稅金，以普通人工資比較，直呼必須「不吃不喝9萬年」。

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▲林瑞陽（右）活動上告白「我欠了1個婚禮」，沒想到卻被張庭當眾冷回。（圖／翻攝自張庭微博，2017.01.20）
▲林瑞陽（右）、張庭在大陸經商出事。（圖／翻攝自張庭微博，2017.01.20）
張庭與林瑞陽日前爆出經營的電商公司「達威爾」涉嫌違法傳銷，遭到大陸官方出槌重罰，網友推測夫妻倆至少還得補繳118.95億人民幣（約516億元新台幣）。有網友對比過去鄭爽補繳稅金一事，以鄭爽日收入208萬人民幣來算（約新台幣900萬），她也要工作5647天，也就是「不吃不喝不生病連續拍戲16年」。

▲網友分析張庭的稅金一般人要賺9萬年。（圖 / 微博）
▲網友分析張庭的稅金一般人要賺9萬年。（圖 / 微博）
此外，網友也以一般人的薪水來比較，1個人1個月工資人民幣1萬塊（約新台幣4萬3000元），不吃不喝全部存起來也要不眠不休工作9萬年，「也就是猿人時期開始打工幹活到現在，才能賺到118億人民幣（約516億元新台幣）」，相比大陸國家體育場「鳥巢」工程花了人民幣30多億元（約新台幣130億元），張庭與林瑞陽等於貪了四個鳥巢之多。張庭與林瑞陽的天價稅金曝光，驚呆不少網友，紛紛表示「我們用的真的是同一種貨幣嗎？」「不斷刷新人們的貧富差距」。（編輯：薛羽彤）

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