盼讓鄉親記得！綠新人顏蔚慈、黃韋鈞推Line貼圖超吸睛
年底市議員選舉，民進黨有許多新人投入黨內初選。參選新北市三重蘆洲的顏蔚慈、新北市五股泰山林口的黃韋鈞都不約而同推出貼圖，期盼讓選民快速認識。顏蔚慈說，拜現代科技所賜，Line是不分老少都習慣使用、人際間不可或缺的通訊軟體，圖像化的貼圖更是能清楚表達心意的互動媒介，因而產生製作貼圖的念頭；黃韋鈞則說，自己特別製造頭像較大的貼圖，就是希望讓支持者快速認識，鄉親也都覺得很可愛很實用。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-13 10:20:51
顏蔚慈表示，這是第一次用自己與毛小孩的照片來製作貼圖，試用時確實有點「歹勢」，但希望藉由這個創意發想能讓更多朋友認識自己，拉近彼此間的距離。
顏蔚慈指出，貼圖中的「太棒啦」、「打起精神來」、「麻煩你了」等用語，在日常生活中都常會用到，還有她嘟嘴、握拳、比讚、拉筋等姿勢，生動活潑的模樣真的很像生活中的自己，這些是團隊精心的巧思設計；另外顏蔚慈說，製作貼圖時也特別讓她的毛小孩「噗噗」入鏡、獨立成為貼圖，期望這個小巧思能傳達毛小孩就是我們的家人的想法，凸顯「愛護不棄養」、「以領養代替購買」的意識。
黃韋鈞則說，自己是新人參選，一開始知名度比較劣勢，所以決定推出Line貼圖，藉由圖像讓鄉親快速留下深刻印象。
黃韋鈞說，自己的首款貼圖以生活實用宗旨去發想，圖像部分刻意把臉部放大，除了比較可愛以外，也可以讓人更快記得他。
黃韋鈞說，現在在基層鄉親反應都不錯，覺得這樣的Q版貼圖既實用又可愛，像最近天氣很冷，大家就知道要用「天冷要圍黃圍巾」的貼圖。