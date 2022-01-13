中官媒諷美國疫情破6千萬 反遭網友圍剿評論區「翻車」
新冠變異株Omicron來勢洶洶，在全球各地引發了新一波疫情，美國從去年12月開始，境內Omicron病例激增，至9日這週已經佔了總病例98.3%，同時新增確診數也一路狂飆，目前美國累計確診已經超過6000萬例。對此，中國官媒《新華網》日前在官方微博發文唱衰「醫療大國抗疫失敗」，沒想到因此引發網友大力圍剿嘲諷，更有人稱「美國百姓會被困在家中吃不上飯嗎」。最後《新華網》不得不將評論區關閉。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-13 10:37:22
《新華網》10日在微博發文，以「唉，美國啊美國……」開頭，分享美國累計新冠確診病例超過6000萬，並聲稱有網友感嘆「美國抗疫如此失敗，6000萬，一個觸目驚心的數據。一個世界上最強大的國家、一個世界上科技最先進的國家、一個世界上醫療資源最豐富的國家，成了一個世界上抗疫這麼失敗的國家，唉美國啊美國。」
貼文一出，隨即引發網友不滿，有網友表示，「讓強國人失望了，美國不過3億人口，這麼水深火熱也沒亡國滅種，倒是中國一百來要把幾千萬人拖入火坑，不知道到底誰贏了？」、「美國人馬照跑舞照跳，讓你們失望了吧？」、「撇開我們對美國的怨恨不談，這麼多的確診人數，也沒有讓美帝的醫療系統崩潰，人家的醫療系統的強大是我們無法比擬的。」
有網友質疑，「新華網到底是哪國媒體？怎麼不關心一下國內被隔離的人有沒有菜吃，病人能不能即時就醫？」、「美國孕婦會在醫院門口胎死腹中嗎？」還有網友反諷「又開始圍美救趙了」、「這麼關心老美，你乾脆改名叫美聯社吧！」
面對評論區大翻車，以及網友嘲諷如潮，《新華網》最後將該則貼文的評論區關閉，並且刪除西安疫情、孕婦拒收、被關在家中等敏感言論。
※【NOWnews 今日新聞
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