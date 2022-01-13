foodpanda外送保險套銷量狂飆！買的人多會一起買「它」
受到新冠肺炎疫情的影響，大家變得不敢出門，台灣的外送產業在短時間內快速發展，外送平台foodpanda總經理方俊強指出，疫情讓民眾的生活有了很大改變，很多人開始習慣線上訂購生鮮、日用品，也因此今（13）日也和全聯合作推出了生鮮雜貨外送服務。而foodpanda也公開目前生鮮雜貨外送排行榜，其中第一名就是「雞蛋」，但特別的是，近期有兩款「隱藏版」商品銷量大好，分別是保險套和尿布，而且foodpanda觀察到一個有趣的現象，購買保險套的民眾，很多都會連帶一起購買「口香糖」。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-13 15:46:59｜2022-01-13 15:57:21
根據foodpanda公開的生鮮雜貨外送排行榜，第一名是「雞蛋」，而且雞蛋一年的外送量，如果堆疊起來相當於15座101大樓，其次則是牛奶、雞胸肉、金針菇，第五名則是飲用水。
不過，foodpanda也公開兩款近期銷量大飆升的「隱藏版」商品，分別就是尿布與保險套，甚至還觀察到購買保險套的民眾，會連帶一起購買口香糖這樣的特別現象。
另外，全聯也公開「小時達」外送的銷售數量排行，不同於foodpanda，第一名則是奇異果、 第二名青江菜、第三名牛奶，整體自營（小時達）跟外送平台合作，佔比約1比4。
全聯分析，現在是在兩平台上架生鮮雜貨外送還有自營（小時達），目的就是因為觀察到不同平台消費行為與年齡層還是有落差，其中全聯客單價最高，用小時達都是家庭式的、會買很多，跟Uber Eats平台合作，則是單價比較低一點，但是大部分也還是家庭、少部分個人，這次跟foodpanda合作，則是看中他們客層比較多元、年輕，購買的品類結構相對比較個人，而且全聯跟兩大平台合作普及率就可以提升到90%，客層互補、覆蓋率增加、外送時間延長，只會更好。