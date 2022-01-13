名家論壇》曾建元／優秀立委還被罷免，立委評鑑有用嗎？

第十屆立法委員臺中市第二選舉區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）補選以及臺北市第五選舉區（中正、萬華）罷免投票雙雙落幕，前者緣自該選區臺灣基進黨籍立法委員陳柏惟遭到罷免，後者則針對無黨籍立委林昶佐。陳柏惟和林昶佐都是公民監督國會聯盟歷年評選優秀立委名單的熟面孔，陳柏惟遭到罷免，是立法院和國民的損失，林昶佐能繼續留在國會，是臺灣的福氣。





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關於罷免，首先，公督盟對於罷免案的態度始終一致，不論立場為何，支持公民在基於事實的前提下行使公民權利。公督盟一直以來的主張，就是透過多樣的指標，理性地去檢視評鑑立法委員的表現，並將評鑑結果提供社會公眾參考，無論選舉或是罷免，都是用一樣的標準。





公督盟也力行這樣的理念，呼籲選民積極參與罷免的投票，決定罷免與否，希望能以立委在公督盟評鑑的問政成績，作為投票的參考。





行使罷免權一直是公督盟所捍衛的，這是人民重要的權利，我們對於發起民眾與單位多是持尊重態度，只期盼過程中不能有造假與抹黑，誤導民眾投票的行為，雙方正大光明地陳述與對決，不論結果如何，都該是臺灣民主的勝利！





公督盟的評鑑曾作為大學入學考試的命題，並長年列入《公民》教材之中，亦曾協助檢察與調查機關釐清選舉惡意中傷的不實言論，累積的公信力也讓這次罷免能有幸被多家媒體引用，並做為選民投票的參考之一。





公督盟評鑑成績客觀呈現每一位委員的問政資訊，不但可以進行跨屆期的比較，亦可追蹤前後任立委各自的問政成績，作為區分優劣的指標之一，也在這次罷免攻防中，當有人提出不實的問政資訊或是有人錯誤地引用立法院記錄，公督盟也扮演著客觀公正的角色，做出即時的導正。





然而優秀立委不代表不能被罷免，更重要的是在過程中民眾更願意以國會問政的成績，作為衡量立委是否適任的標準。公督盟尊重任何罷免結果，也尊重每個選民投票產出的民主機制，公督盟的優秀立委，不是不能被淘汰，但如果民間評鑑對優秀立委訂出一個標準，挑戰者就必須更優秀，例如以陳柏惟作為優秀委員，相信接任他的立委，必然要承擔某些壓力，無論問政、言行等也都必須受到檢驗。





公督盟從來沒有認為評鑑的標準是一定完美正確，公督盟每個會期也都定期動態檢討，公督盟的角度，只是基於我們的觀察指標去選出我們認為的好委員，而何謂好立委，其實也很主觀，和標準的設定有關，但如果選民只期待立委去做里長的事，公督盟只能持續推動公民教育，透過更多的演講與宣導活動跟大家說：「請讓立委做立委的事情」。





公督盟認為國會的改革沒有終點，必須持續揭露立法委員的優秀或待觀察表現，完整公開每一筆蒐集到的資料，讓民眾能快速、便利且全面地掌握每位立委的表現。但我們也深知再怎麼也不可能主導選舉的結果，然而對於選舉文化、立委對於問政的重視程度，都造成很大的改變。





公督盟從2007年創立以來，第十屆立委的整體表現較第七、八、九屆更好，成功將立委從「兼職」變為「專職」，比較前三個屆期各委員會的平均質詢率已經從第七屆的58%、第八屆的69%、第九屆85.29%，第十屆目前三個會期更皆提高到93%以上。委員會平均出席率更創下了新高，從第七屆的94.63%、第八屆的94%、第九屆97.15%到第十屆目前三會期皆在99%以上，本會期更是到達了新高的99.4%！





公督盟立委評鑑明顯改變立院生態，不需急著單從一次結果就作出定論， 公督盟作為監督國會團體，監督別人也該被監督，組織自律無法迴避，所以我們一直以來都將立委評鑑的51項指標與結果上網公開提供民眾查詢，詳細資料皆完整呈現在公督盟的網站上，紀錄著113位立法委員的政治足跡。





公督盟也期許自己成為民間版的選舉公報，作為選民下次投票參考，讓臺灣的民主可以更深化！











●作者：曾建元／國立臺灣大學國家發展研究所法學博士、國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、中國問題專家





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