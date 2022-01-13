喊話國民黨逆境發憤圖強 江啟臣：挫折不應是消極起點
前總統蔣經國逝世34周年，國民黨立委江啟臣今（13）日表示，挫折不應是消極的起點，應承載蔣經國信念，面對逆境時更發憤圖強、決心改革。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-13 10:50:35｜2022-01-13 10:52:33
江啟臣表示，這陣子國民黨再度遭逢低潮，許多黨員、支持者都十分難受，自己也不例外，但挫折不應是消極的起點，應該是發憤圖強的開始。蔣經國曾帶領國家走向繁榮穩定，但這背後，經過多少逆境與挫折。
根據美國史丹佛大學胡佛研究所，專門研究蔣經國日記的郭岱君研究員就說：他的日記一路看來，就是一個「苦」字。郭岱君更認為，蔣經國當政以後，才是台灣真正艱苦的時候。比如1979年1月1日，美國與中華民國斷交，這不只是我國史上最嚴峻的外交危機之一，更造成社會動盪、民心不安。
江啟臣說，面對如此困境，蔣經國沒有就此灰心喪志，反而用「以死而赴之」的決心，針對黨政弊端，推動黨務改革，並為凝聚民心、團結國人，將隔年訂為自強年。成功不是偶然，而是面對逆境的千錘百鍊。今日國民黨之困境，絕不比當年，我們作為經國先生的信仰者、後繼者，又怎可能輕言放棄。「挑擔要揀重擔挑，走路要找難路走，生活要經苦處過；光明的前一剎是最黑暗的。」
因此，江啟臣強調，今日國民黨絕不能只是緬懷蔣經國，而更要承載他面對逆境的信念，為國家人民，力拼到底，風雨同舟，甘苦共嘗。