路是對的駕駛迷路？朱立倫：只有民進黨希望國民黨沈船

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫說，做為國民黨的主席，今天是他再任國民黨主席第100天，這100天當中，有挫折、有失敗、有做得不好的地方，有很多需要反省檢討的地方，他會秉持經國先生的精神，不怕苦、不怕難、不要怕挫折，一定要深自反省檢討，不能停下腳步、重新出發。
至於對於罷昶及中二選戰雙輸，敗選責任要一肩扛起？朱立倫說，這是一定要的，作為黨主席、做為領導者，所有的功都是同志的功勞、支持者的努力；所有的錯，一定要自己扛起，而且真正的檢討，國民黨為什麼沒有辦法獲得很多多數選民的支持？沒有辦法獲得中間選民的認同？
朱立倫說，內部的檢討也是一定有的，但是交相指責或是內部的一些紛爭，也會讓支持者失望，所以要持續努力團結大家。
對於昨（12）日國民黨中常會上，朱立倫表示將「下鄉」傾聽民意，朱表示，其實從高雄也好，這個禮拜在台南也好，在每一個地方，從他自己到副主席、秘書長、副秘書長、常委跟重要的黨的幹部，都應該要從基層努力，要聽到支持者的聲音、台灣民眾的聲音，讓國民黨成為主流民意，當然，意見很多最後一定是要匯集成改革共同的目標。
韓國瑜日前發文說「路是沒有錯的」，被民進黨立委林俊憲解讀說是「路是沒有錯的，是駕駛迷路了」，朱立倫說，大家都在這一條船上，大家一起來努力，只有民進黨希望把這艘船打破、希望國民黨沈船。
朱立倫說，國民黨就是愛台灣，他呼籲民進黨的朋友們，台灣的民主政治不能讓民進黨一黨獨大、一黨專政，如果有一個好的、平衡的、制衡的力量，是國民黨堅持的理想，民進黨不要忘了當時創黨的理想，是希望有制衡、有民主，而他們今天做的，只是要摧毀在野黨，這不對的、這也不厚道的。