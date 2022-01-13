把病房當飯店！醫爆新冠確診者「擅關抽風設備」

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台北市醫師職業工會表示，可以理解部分返鄉民眾也不願意造成醫院收容負擔，為了配合國家政策才會住院隔離，但對於當中少數誤解住院隔離意涵、不尊重醫療專業與體恤醫療人員辛勞，將脾氣發洩在醫護身上並且予取予求的住院確診者，「我們嚴厲要求主管機關應拿出最大的魄力，成為醫護的後盾，而非一味要求醫療端要發揮愛心、耐心溝通。」
台北市醫師職業工會也呼籲，對於擅自關閉排風設施的危險行為，支持主管機關以傳染病防治法或醫療法妨礙醫療業務罪名查辦，保障醫療人員的安全。
現行措施下，入境檢出陽性患者都一律快速送往醫院隔離，台北市醫師職業工會說明，醫院因此要額外準備更多病房空間，造成急性醫療資源的缺乏與急診病人更漫長的等候，更製造被隔離民眾與專責病房醫護之間的對立，讓雙方都陷入危險。
台北市醫師職業工會提到，截至目前，已有許多專家學者提出提前解隔方案或呼籲設立集中檢疫所，但工會也想額外慎重提醒，集中檢疫所或加強型防疫旅館皆應採取與輕症確診病房相當規格的通風排氣措施，才能確保工作人員的安全。
台北市醫師職業工會喊話，該間醫院的確診醫護人員，並不是第一個，恐怕也不會是最後一位。在如今Omicron疫情肆虐下，期盼主政者在進行任何政策考量時，除了就社區安全、民眾信心與支持度等方面以外，也能站在第一線人員的立場將心比心，「而非不給軍餉卻呼籲醫護咬牙堅持，那麼恐怕我們很難一起走過這個艱難的冬日」。
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