確診行員曾到新竹市用餐！餐廳緊急停業清消 匡列352人
桃園中壢聯邦銀行健行分行群聚案持續擴大，從昨（12）天到今天早上，相關累計已達14人確診，升溫速度非常快速。而新竹市長林智堅今早也召開防疫記者會說明，有染疫行員曾去新竹市用餐，該餐廳已緊急停業，目前共匡列採檢352人，並針對相關足跡進行清潔消毒。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 11:09:51
指揮中心昨晚公布新增9例COVID-19本土案例，皆為案17630的聯邦銀行健行分行同事，而今早桃園市長鄭文燦又宣布該行再新增一位行員確診，以及1位相關確診者的家人也染疫，截至目前為止，該銀行相關群聚已有14人確診。
而新竹市長林智堅稍早也出面說明指出，有確診行員曾於8日到新竹市用餐，該餐廳已經緊急停業進行清消，市府規範餐廳業者14內不得提供內用。
另外包括餐廳員工、同時段在店內用餐的客人都已進行採檢，40人PCR皆為陰性。新竹市府繼續擴大匡列曾到過餐廳的民眾，目前總共匡列352人，已全部採檢，採檢結果最快明天出爐。林智堅表示將會加開兩處疫苗站，呼籲民眾盡快接種疫苗，做好個人防疫措施。（編輯：倪浩軒）
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