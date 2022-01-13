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賴薇如爆「當小三害離婚」王思佳遭嗆　親回一句話揭事實

▲賴薇如（右）爆料曾經的好友，當過別人的小三。（圖 / 王思佳、賴薇如臉書）
▲賴薇如（右）爆料曾經的好友，當過別人的小三。（圖 / 王思佳、賴薇如臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-13 11:38:45

賴薇如與王思佳的「綠茶婊」事件，雖然都沒指名道姓，雙方一來一往火藥味濃厚。11日賴薇如在臉書上聲稱「證據備齊」，提到「試圖阻止妳當小三害別人離婚」，有網友到王思佳臉書嗆她，對此王思佳也回應了。

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▲賴薇如長相甜美。（圖／賴薇如IG）
▲賴薇如11日爆料曾經的好友當過別人小三。（圖／賴薇如IG）
賴薇如近日上熊熊的YouTube頻道談人生遇到的「綠茶婊」，談論的內容被網友解讀是在隔空反擊王思佳，不過部分網友仍不買單賴薇如的說法，11日她寫下長文，文中透露「都超過10年了，還是被屢屢糾纏不休。到熊熊的YT聊，本來只想點到為止，但看來現在需要好好澄清」，更爆料對方，「曾經妳腳踏兩條船，也試圖阻止妳當小三害別人離婚，那些不精彩的過去，現在妳拋之腦後。」

▲王思佳擁有魔鬼身材。（圖／王思佳臉書）
▲王思佳正面回覆網友嗆聲。（圖／王思佳臉書）
賴薇如一番話，疑似在指控王思佳從在自己頻道談論綠茶婊開始，將她捲入這波紛爭，也有挺賴薇如的網友到王思佳臉書留言「攻擊別人之前，先想想自己也不是什麼X貨，一天到晚，只會炫富，等著別人看你笑話吧」，並附上賴薇如指對方曾是小三害人離婚報導，王思佳淡定表示「被拍到當小三勾人夫的是她朋友耶～你是不是搞錯人了」。有粉絲替王思佳反駁，「矮腳攔路虎是誰的外號？小三骨感妹是誰的閨密？」 要該網友先去做功課再來嗆聲。（編輯：薛羽彤）

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▲王思佳親自回覆網友，澄清內容並不是自己。（圖 / 王思佳臉書）
▲王思佳親自回覆網友，強調賴薇如口中的小三並不是自己。（圖 / 王思佳臉書）

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