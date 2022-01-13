屏議員籲替「魔鬼說」道歉 莊瑞雄：引清兵入關才要道歉
屏東縣長潘孟安11日明確表態，黨內縣長初選力挺立委周春米接棒，另名已宣布參選的立委莊瑞雄對此批評，周「與魔鬼共舞」，更暗中喊話潘「手握權力要節制」，；多位民進黨屏東縣議員今（13）日召開記者會，要求莊瑞雄道歉。莊瑞雄受訪表示，該道歉的是國民黨主席朱立倫，該道歉的是利用國民黨地方勢力介入民進黨初選的人。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-13 11:30:00
對於屏東縣議員要求莊瑞雄為發言道歉，周春米今早先對此表示，莊的談話可能是快人快語，但把自己的支持者標籤為魔鬼，把五星級潘孟安縣長所打拚的縣政說成民主之恥，很多鄉親不太能接受，確實傷害了他們的感情。
莊瑞雄今日近午受訪則表示，議員同志開記者會，自己能理解他們的壓力，也同情他們的處境，如果在其他民進黨執政的縣市，不會發生這種狀況。
莊瑞雄說，這個事情很簡單，就是國民黨地方勢力為什麼要介入民進黨的初選？該道歉的是朱立倫。到底是誰引清兵入關？引國民黨地方勢力介入民進黨？那個人才是必須道歉的人。
莊瑞雄也強調，自己並沒有把潘孟安打拚縣政講成民主之恥，這是對號入座，自己的意思是屏東不是屏東的傳統，去跟國民黨地方派系勾結市屏東民主政治之恥，這是現在發生的狀況。
莊瑞雄說，選舉的方式應該被檢驗，中二選區選舉結果傳達給民進黨的訊息，就是要拒絕與國民黨地方勢力結合，「魔鬼共舞」是講國民黨地方勢力介入。