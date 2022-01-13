潛艦國造疑遭洩密　海軍：專案團隊已完成安全調查

潛艦國造計畫進入第二階段建造原型艦，但根據國民黨立委馬文君收到爆料音檔顯示，前海軍司令部顧問郭璽屢屢「指點」潛艦技術顧問廠商，更傳出疑似洩密情事。海軍司令部今（13）日指出，從未與報導所指名的郭璽接觸，其言行係屬個人行為，均與海軍無關，且專案團隊，均已完成安全調查及保密切結書簽署。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-13 11:50:13｜2022-01-13 12:45:47
針對媒體報導「潛艦國造疑遭洩密」等情，海軍司令部回應表示，有關媒體報導內容並非事實，潛艦是國家安全重要的關鍵戰力，亦是國防建設重要指標，本軍秉持審慎嚴謹的態度管控，現全案均依計畫節點推動執行。
海軍強調，潛艦國造案自108年（2019年）5月與台船公司簽約迄今，海軍司令部從未與報導所指名的郭璽先生接觸，其言行係屬個人行為，均與海軍無關，籲請媒體善盡職責並勿妄加臆測，避免混淆社會大眾視聽。
海軍指出，本案專案團隊（含外籍技協），均已完成安全調查及保密切結書簽署，依約要求專案人員（含外籍技協）嚴守保密規定，若有違反保密規定，經查證屬實，將依法究辦。將持續做好風險管控，並在立、監二院監督下，完成潛艦國造，籌建可恃戰力，籲請國人支持。