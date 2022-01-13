揪團打疫苗！澎湖移民署結合衛生所共推安心接種

《四方報》報導，新型變異株Omicron的威脅在近期於國內擴大，內政部移民署持續推動「外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，以「不通報、不查處、不收費、不管制」的四不柔性措施，鼓勵逾期居停留外來人口出面接種疫苗，確保疫苗覆蓋率同時保障民眾與新住民防疫安全。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-13 11:45:25
移民署中區事務大隊澎湖縣專勤隊及服務站透過新移民活動及各種管道宣導該「安心接種」專案，並藉由同鄉網絡傳遞相關資訊。經與澎湖第一衛生所協調接種日期、疫苗資訊等細節，於12日在第一衛生所開設「安心接種」臨時服務台，由翻譯人員在場以母語說明施打注意事項及相關資訊，當日接種移工朋友阿成（化名）說，施打疫苗後覺得相當安心，也感謝移民署的協助，讓非法身分的外國人不會成為防疫破口。
澎湖縣專勤隊隊長李永盛表示，該專案實施期間至111年1月31日止，為確保免於感染造成防疫破口，鼓勵尚未接種疫苗的外來人口把握機會接種疫苗，失聯移工或逾期外來人口均可適用「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」接種疫苗，不用擔心被查處，另若「無證件」者亦可由移民署協助開立統一證號以便接種疫苗，並取得接種證明，可供日後回母國使用。如有相關疑慮，請來電澎湖縣專勤隊06-9263556、服務站06-9264545將給予即時必要協助。
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