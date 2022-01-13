聯醫再增護理師確診　柯文哲：獨立個案與中興院區無關

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台北市長柯文哲今日接受訪問時，也被問到該確診個案的問題。柯文哲透露，該名確診護理師為台北市聯醫系統的專責病房護理師，不過與日前爆發群聚感染的中興院區並無關係，為獨立的確診狀況。柯文哲也直言，專責病房會被突穿，本來就是意料中的事，只是說當然我們還是要改進，讓傳染效率低一點。
而聯合醫院方面也在稍早發布新聞稿，證實該名確診個案為聯合醫院仁愛院區的專責病房護理師。仁愛院區方面表示，經查陽性反應後，隨即匡列與該專責病房密切相關接觸者25人進行新冠肺炎篩檢，採檢結果皆為陰性，並妥善安排於防疫旅館進行居家隔離。
仁愛院區說，對於高危單位依照中央流行疫情指揮中心規範，定期安排人員採檢外，針對此事件，已進行感染管制進行SARS、CoV2核酸環境採檢，全面清潔消毒，結果全數陰性。現階段也會持續關心同仁健康，也請同仁隨時注意自身身體狀況。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。