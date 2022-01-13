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聯醫再增護理師確診　柯文哲：獨立個案與中興院區無關

▲針對聯合醫院再傳新的確診個案，台北市長柯文哲13日表示，與原本傳出群聚感染的中興院區無關，為獨立的確診個案。（圖／記者丁上程攝，2022.01.13）
▲針對聯合醫院再傳新的確診個案，台北市長柯文哲13日表示，與原本傳出群聚感染的中興院區無關，為獨立的確診個案。（圖／記者丁上程攝，2022.01.13）

記者丁上程／台北報導

2022-01-13 11:49:08

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，北市聯合醫院中興院區日前傳出專責病房突破感染，兩名護理師與一名護理師的親密接觸者確診新冠肺炎。不過在昨（12）日又傳出一名北部醫院的護理師確診，且Ct值相當低僅只有16，引發外界討論。對此台北市長柯文哲今（13）日上午接受訪問時，透露該名確診者是出自北市醫院的專責病房，但與中興院區的群聚感染無關，是獨立確診案例。

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中央流行疫情指揮中心昨日晚間指出，一名本國籍的30多歲女性護理師，11日出現發燒、喉嚨痛及肌肉痠痛症狀，因為剛打完第3劑，以為是疫苗接種後反應，但因為12日要進行工作的定期採檢，採檢結果為陽性，Ct值為16。

台北市長柯文哲今日接受訪問時，也被問到該確診個案的問題。柯文哲透露，該名確診護理師為台北市聯醫系統的專責病房護理師，不過與日前爆發群聚感染的中興院區並無關係，為獨立的確診狀況。柯文哲也直言，專責病房會被突穿，本來就是意料中的事，只是說當然我們還是要改進，讓傳染效率低一點。

而聯合醫院方面也在稍早發布新聞稿，證實該名確診個案為聯合醫院仁愛院區的專責病房護理師。仁愛院區方面表示，經查陽性反應後，隨即匡列與該專責病房密切相關接觸者25人進行新冠肺炎篩檢，採檢結果皆為陰性，並妥善安排於防疫旅館進行居家隔離。

仁愛院區說，對於高危單位依照中央流行疫情指揮中心規範，定期安排人員採檢外，針對此事件，已進行感染管制進行SARS、CoV2核酸環境採檢，全面清潔消毒，結果全數陰性。現階段也會持續關心同仁健康，也請同仁隨時注意自身身體狀況。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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