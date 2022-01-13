景美醫院把高端當流感疫苗打？柯文哲：醫院也是滿危險的
台北市景美醫院日前有民眾前往施打流感疫苗，不過卻因為院方辨識錯誤，導致被打成高端疫苗。而該民眾已接種兩劑武漢肺炎疫苗，原本幾天後就可以打第3劑，但中央認定此劑不算第3劑，如此一來還要等12週，原本要打的流感疫苗也要再延7天。而出包的景美醫院也已暫停疫苗施打業務。對此台北市長柯文哲今（13）日上午表示，誤打一定會有，但就是要想辦法避免。
記者丁上程／台北報導
2022-01-13 12:05:12
台北市衛生局證實，該民眾於7月24日與10月20日已接種2劑AZ疫苗，原本再過不久就可以打第3劑疫苗，結果前往景美醫院要施打流感疫苗時，卻被醫護人員誤打成高端，接種完才發現打錯。而中央也認定此劑不算第3劑。如此一來該民眾還要再等12週才能打第3劑，流感疫苗也要再延7天才能接種。
據衛生局了解，疑似是因為醫護人員沒有做好確認，拿成高端疫苗，打下去的當下才驚覺拿錯疫苗。不過還好該名民眾健康狀況至今沒有任何問題，衛生局方面也已經即刻要求院方暫停接種並提出改善措施，複查通過後才能恢復接種服務，並將依醫療法第57條第1項處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
針對景美醫院誤打疫苗一事，柯文哲坦言誤打狀況一定會有，但就是要想辦法去避免。不過話鋒一轉柯文哲也打趣表示「如果真的跟你講實話會嚇到，美國做過一個研究，醫療處置錯誤比車禍死的人數還多。」柯文哲直言，事實上醫院也是滿危險的地方，不要有事沒事去住院。
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