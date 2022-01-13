駐英使館將被「天安門、西藏山」包圍　中國急尋「保護」

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但在交割儀式結束後的約3年後，2021年3月塔村區的區議會投票通過動議，將調查擬建的中國大使館所在地附近的道路或新建築物是否可以適當地重新命名，聲援具有歷史意義的標誌或具有中國意義的地名，以此來反對中國對人權的迫害，聲援遭到壓迫的少數民族，同時支持信仰自由和文化性。
其中提及的更名建議如「天安門廣場」（Tiananmen Square）、「香港路」（Hong Kong Road）、「維吾爾園」（Uyghur Court）和「西藏山」（Tibet Hill）等，個個都戳在中國敏感神經上。
英國《泰唔士報》報導，塔村區議會社會兒全主任科貝特（Ann Corbett）告訴當地警方和規劃委員會，擔憂議人士的活動可能對交通造成阻礙。根據最新人口普查，當地穆斯林居民比例高達38%，對於中共鎮壓維吾爾族穆斯林尤其敏感。
對此，中國當局要求英國履行國際法規定的義務，要英國保護其擬建的新大使館。大使館在聲明中提及「根據《維也納外交關係公約》，英國政府有責任採取適當措施確保外交使團和人員的安全。」
中國駐英國大使館時常成為抗議者的聚集地，抗議團體包括西藏人民、失去民主權利的港人和維吾爾人，另有年來在大使館外進行24小時和平抗議的英國法輪功學員。
中國駐英國大使館新址尚未開張就引發爭議，不過這已經不是第一次出現為了抗議中國當局而將接到更名。先前匈牙利總理奧班（Viktor Orban）允許中國復旦大學在匈牙利首都布達佩斯開設新分校，引發眾人反彈。布達佩斯市長便當地多條街道重新命名，新的街道名稱包括「自由香港路」（Free Hong Kong Road）和「達賴喇嘛街」（Dalai Lama Street）。