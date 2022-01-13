台灣高中生開啟跨文化交流！家齊與仙台東高校學生對談
《四方報》報導，受到疫情影響，網路視訊逐漸成為各國頻繁使用的教具，網路的無遠弗屆讓實際的距離縮短。近期家齊高中高一語文實驗班學生首次與日本仙台東高校英語科一年級學生線上交流。家齊學生圖文並茂，介紹台南景點、美食、八家將等在地文化特色。仙台東高校也分享當地名產毛豆、七夕節慶。兩校學子全程以英文溝通，進行跨文化對話，反應熱絡。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-13 12:09:35
11日上午仙台東高校與家齊高中學生相見歡，雖然無法實地交流，學子們透過視訊鏡頭互相提問，希望了解對方的學科學習、兩地美食、觀光景點、節慶等特色。話匣子打開後，甚至聊起各自心儀的偶像和崇拜的影視明星，讓上課氣氛更加熱絡。家齊學生認為，跟外籍學生交流，不僅能提升英語表達能力，更可拓展國際視野。
家齊高中在去年九月透過日本宮城縣教育旅行支援中心人員高橋千惠、鳩田俊協助，市府觀光旅遊局長郭貞慧引介，與仙台東高校達成線上交流共識。家齊高中發言人表示，仙台東高校相當重視國際教育，該校每個年級均設立英文科特色班級，針對SDGs議題進行課程融入與探索。在熱絡的氣氛下，兩校結束交流，並相約二月來探討性別議題，雙邊的對談備受肯定。氣