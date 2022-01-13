李眉蓁論文涉抄襲遭起訴影響提名？市黨部：送考紀會研議
國民黨高雄市議員李眉蓁在2020年高雄市長補選期間被踢爆，她在國立中山大學大陸研究所的碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」，涉嫌抄襲雷政儒的論文「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」，橋頭地檢署偵查終結，將李眉蓁依違反著作權法案件提起公訴，是否影響到今年底的議員選舉提名，對此高雄市黨部表示將再送請高雄市考紀會研議。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-13 12:33:06｜2022-01-13 12:35:05
高雄市長補選選舉期間，受國民黨徵召參選的李眉蓁爆出論文抄襲風波，也影響到她的選情，中山大學校長鄭英耀為此更在7月26日發出一份給全校師生的公開信，坦承該事件對學校聲譽造成傷害，中山大學教務處於10月13日公告撤銷社會科學院大陸研究所碩士在職專班97年6月畢業生李眉蓁之社會科學碩士學位，並註銷其碩士學位證書，雷政儒也提起告訴。
橋頭地檢署認為，李眉蓁基於重製、改作之方式侵害他人著作權之犯意，於97年7月前某日起，未經雷政儒之同意或授權，將雷政儒論文內容以逐字逐句重製之方法，及選擇資料予以編排後加以改寫、利用之編輯、改作等方法，撰 寫成國立中山大學大陸研究所「台灣對中國大陸之貿易分析」碩士論文，以此方式侵害雷政儒之著作財產權。
橋檢指出，全案係犯著作權法第91條第1項擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權及同法第92條擅自以改作之方法侵害他人之著作財產權等罪嫌，其以撰寫論文之一行為，觸犯前 開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從情節較重之擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪嫌處斷。
對於論文被依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴，李眉蓁僅低調表示尊重司法，其他交給律師處理，國民黨高雄市黨部則表示，將先針對遭到起訴的詳細內容作了解，至於是否影響到今年底的高雄市議員選舉提名，市黨部指出，將再送請高雄市考紀會研議。