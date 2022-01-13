名家論壇》錢震宇／就從初選制度做起吧

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早知如此，何必當初。只是，即便道歉、一再感謝大家、一再強調會努力的朱立倫，過程中間的態度已經讓許多支持者灰心，包括公投、補選、罷昶的策略上動輒得咎，節奏失準，現在再說要重整旗鼓，以打贏2022選戰為目標，又能讓多少人相信。
要主席為此下台或許言重，但確實顯露出藍營基層的極度焦慮與不安。
補選、罷昶都是練兵的好機會，剛好給基層及組織有實戰的經驗，可惜國民黨中央未能善加規劃，面對年底的縣市首長及縣市議員選舉，只好重頭來過。眼看民進黨在過去幾場非選舉活動上卯足全力，動用黨政資源下去輔選，朱立倫必須加緊腳步，用最短時間來補足。
個人認為，以朱立倫握有黨資源及權力來說，最直接、最立竿見影提升戰力的方式就是「初選制度」。針對2022黨內初選，黨中央應在農曆年後就優先處理縣市長提名，尤其是非現任艱困縣市，應及早布局。不要每次都只會停留在等待、接觸階段，讓民進黨、民眾黨取得先機。
同時縣市長提名工作也應該跟縣市議員提名工作並進，針對2022盡早就戰鬥位置。
尤其是保障青年參政部分，更是國民黨要正視的。組發會如果真的在意，就應該要以2018年時的特別辦法為基準，至少採N+1的策略給予青年民調加權。若評估該選區有增加席次空間，則由新人競爭並給予青年加權比例；若評估無加席次空間，則現任與新人都要初選，且新人加權比例應比2018年更高。
初選制度就是態度的展現。黨中央要選出來的人是要能代表長出戰、能戰，所以參選人過往在媒體、網路、政論節目、投書等數據及表現，應納入初選評比；四大公投案，曾辦理街講、宣傳、看板的也應該納入加分選項。這不僅可以提高青年戰鬥力，更是給予在第一線為黨拚戰的青年肯定，讓外界看到國民黨是真的想要世代交替，不是隨便說說。
此外，不少人擔心，朱立倫在公投、補選、罷免的戰役中，與執政縣市首長毫無溝通，沒有默契，導致在戰術上出現極大落差，這點在年底選戰上會是很大的問題。坦白講，藍營首長打選戰絕對需要國民黨，作為黨主席應該要放下身段，積極、主動地與侯、盧等人交流。
在綠白搶食市場下，藍營絕對沒有空間再虛耗，朱立倫的擴大決策機制是絕對正確的方向，但以國民黨過去封閉、不透明的決策模式，是無法吸引對黨仍有熱情的意見領袖及地方首長。如果不能把這些人找回中常會或參與重要的決策會議，再談甚麼傾聽、團結都是枉然。
朱立倫曾提出政見，要在一年內讓國民黨的支持度超過民進黨，既然如此，朱立倫應好好改革，才能讓基層看到國民黨的決心，那就從初選制度開始做起吧！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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