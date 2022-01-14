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年終放大術／盤點各產業年終　航運大爆發、金融不手軟

▲盤點各產業年終，航運業外傳有40個月，電子業雖然分紅金額遠高於年終獎金，但大多年終固定都有1到2個月。（圖／記者許家禎攝）
▲盤點各產業年終，航運業外傳有40個月，電子業雖然分紅金額遠高於年終獎金，但大多年終固定都有1到2個月。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

2022-01-14 10:00:00｜2022-01-14 10:44:58

今年關於年終最夯的話題，莫過於外傳長榮海運年終高達40個月，其他傳產業如台塑集團，四大公司員工也能領到7個月，金融業富邦金為金控獲利王，外傳喊出最高超過10個月，電子業部分，雖然分紅金額遠高於年終獎金，但大多年終固定都有1到2個月，而「疫情海嘯第一排」的觀光旅遊業則大多沒有年終，歲末年終呈現兩樣情。

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全球貨櫃海運塞港問題未解，運價依舊高檔，使貨櫃三雄獲利滿滿。其中，長榮海運去年12月營收為522.25億元，創歷史次高，全年營收達4893.97億元，年增率達136.1%，為歷年同期新高紀錄。因此傳出有人一覺醒來發現帳戶多了上百萬元的年終。為此，長榮海運指出，年終獎金是依營運績效及員工表現核發，並不是每個人都有那麼多。

其他貨櫃二雄，萬海傳出年終有機會因去年獲利達千億元而三級跳，可能有2到8個月的水準，萬海對外表示，年終獎金還在規劃中，但強調全年紅利會比之前還要多。而陽明先前傳出年終加紅利獎金上看30個月，但因官股佔比近3成，受限於財務改善方案，淨利須優先彌補累計虧損，員工獎酬訂有淨利5%上限，因此陽明年終可能不如外界想像的高。

▲長榮海運今年年終狂撒「40個月」，讓員工爽歪，也讓外界超羨慕，對此，財經網美胡采蘋也喊話「全國各大企業請學學」。（圖／翻攝自基隆港務分公司臉書專頁）
▲長榮海運今年年終狂撒「40個月」，讓員工爽歪，也讓外界超羨慕。（圖／翻攝自基隆港務分公司臉書專頁）
航運業大爆發，那麼半導體業呢？其實不少電子廠向來都是分紅金額遠高於年終獎金。以晶圓代工龍頭台積電為例，公司回應年終都是固定2個月，但外界多半比較關注分紅部分，而分紅則是每季都會有，但會依照部門狀況與個人考績而定，外傳有台積電員工分紅加獎金就達百萬元以上。

至於IC設計產業龍頭聯發科，去年光獲利就超過1000億元，保障年薪14個月，其中兩個月的年終獎金會隨12月薪資發放，而分紅部份分上下半年發放，為每年2月及8月。據了解，有聯發科員工光是1年的分紅就達200萬元，羨煞一般上班族。

而聯電與日月光也都是固定14個月的薪水，其中兩個月會在中秋、端午各半個月，以及過年前發一個月。其中日月光員工，如每個月獎金分紅有拿到，績優員工全年薪資可能上看20個月都很普遍。至於聯電紅利是每年3月及8月發放，由於聯電去年獲利不錯，員工分紅也從前一年度的11億元倍增到25億元，因此傳出有員工分紅加上年終獎金，1年可領到18個月的薪資。

▲竹科媽媽設立高門檻，拒絕低端人口進入群組引發熱議，對此，就有一名台積電工程師表示，「其實條件不難」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲不少電子廠向來都是分紅金額遠高於年終獎金，以台積電為例，公司回應年終都是固定2個月，但外界多半比較關注分紅部分外傳有台積電員工分紅加獎金就達百萬元以上。（示意圖／NOWnews資料照）
再來看看傳產與金融業！其中，台塑企業四大公司（台塑、南亞、台化、台塑化）獲利亮眼，共賺進2403.8億元，年增逾230%。按照獎金計算原則，2021年台塑四寶平均每股稅前盈餘（EPS）為9.25元，核發年終獎金月數為7個月本薪。若以台塑基層員工平均薪資約55000元計算，每位員工將有超過38萬元入袋。

而造紙業龍頭正隆依照營運績效發放年終獎金，每人約可領4.7個月，與前一年度相當維持高水準。榮成春節固定發1個月，但再加上每年4月的績效獎金與每半年發放的紅利，整體加起來也有4個月。鋼鐵業去年同樣景氣暢旺，中鋼固定年終1個月，但還有產銷獎金、激勵獎金加持，折合起來一年至少多出3.6個月收入。

金融業部分，以往都是發放年終不手軟！其中，富邦金2021年全年稅後淨利1446.06億元，年增60％，每股稅後盈餘（EPS）為12.49元，為連續13年蟬聯金控每股獲利王，因此外傳年終喊出最高超過10幾個月，但並未獲得證實。

台新金全年累計稅後淨利203億元、年成長達40.1%，累計每股稅後盈餘（EPS）1.63元。對於年終獎金表示是依照每年獲利與各單位與個人績效給予，今年獎金平均約6到7個月，表現優異的員工最多可超過12個月以上。而公股行庫，則多為7個月以上。

至於「受災慘重」的飯店業龍頭晶華集團董事長潘思亮坦言，業績雖受到疫情衝擊，但他霸氣照發年終，甚至加碼全體員工一律發2個月年終獎金。而其他「疫情海嘯第一排」的飯店或旅行業，大多是沒有年終。事實上，業者們為了撐下去，裁員減薪的所在多有，但凱撒飯店與台中日月千禧酒店反其道而行日前宣布調薪，主要是國旅復甦、人手不足，因此展開搶人大戰。

▲金融業年終以往發放都是不手軟！其中，外傳富邦金最高超過10幾個月。台新金績優員工則最多可領超過12個月以上。（圖／記者許家禎攝）
▲金融業年終以往發放都是不手軟！其中，外傳富邦金最高超過10幾個月。台新金績優員工則最多可領超過12個月以上。（圖／記者許家禎攝）
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