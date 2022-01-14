年終放大術／盤點各產業年終　航運大爆發、金融不手軟

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其他貨櫃二雄，萬海傳出年終有機會因去年獲利達千億元而三級跳，可能有2到8個月的水準，萬海對外表示，年終獎金還在規劃中，但強調全年紅利會比之前還要多。而陽明先前傳出年終加紅利獎金上看30個月，但因官股佔比近3成，受限於財務改善方案，淨利須優先彌補累計虧損，員工獎酬訂有淨利5%上限，因此陽明年終可能不如外界想像的高。
航運業大爆發，那麼半導體業呢？其實不少電子廠向來都是分紅金額遠高於年終獎金。以晶圓代工龍頭台積電為例，公司回應年終都是固定2個月，但外界多半比較關注分紅部分，而分紅則是每季都會有，但會依照部門狀況與個人考績而定，外傳有台積電員工分紅加獎金就達百萬元以上。
至於IC設計產業龍頭聯發科，去年光獲利就超過1000億元，保障年薪14個月，其中兩個月的年終獎金會隨12月薪資發放，而分紅部份分上下半年發放，為每年2月及8月。據了解，有聯發科員工光是1年的分紅就達200萬元，羨煞一般上班族。
而聯電與日月光也都是固定14個月的薪水，其中兩個月會在中秋、端午各半個月，以及過年前發一個月。其中日月光員工，如每個月獎金分紅有拿到，績優員工全年薪資可能上看20個月都很普遍。至於聯電紅利是每年3月及8月發放，由於聯電去年獲利不錯，員工分紅也從前一年度的11億元倍增到25億元，因此傳出有員工分紅加上年終獎金，1年可領到18個月的薪資。
再來看看傳產與金融業！其中，台塑企業四大公司（台塑、南亞、台化、台塑化）獲利亮眼，共賺進2403.8億元，年增逾230%。按照獎金計算原則，2021年台塑四寶平均每股稅前盈餘（EPS）為9.25元，核發年終獎金月數為7個月本薪。若以台塑基層員工平均薪資約55000元計算，每位員工將有超過38萬元入袋。
而造紙業龍頭正隆依照營運績效發放年終獎金，每人約可領4.7個月，與前一年度相當維持高水準。榮成春節固定發1個月，但再加上每年4月的績效獎金與每半年發放的紅利，整體加起來也有4個月。鋼鐵業去年同樣景氣暢旺，中鋼固定年終1個月，但還有產銷獎金、激勵獎金加持，折合起來一年至少多出3.6個月收入。
金融業部分，以往都是發放年終不手軟！其中，富邦金2021年全年稅後淨利1446.06億元，年增60％，每股稅後盈餘（EPS）為12.49元，為連續13年蟬聯金控每股獲利王，因此外傳年終喊出最高超過10幾個月，但並未獲得證實。
台新金全年累計稅後淨利203億元、年成長達40.1%，累計每股稅後盈餘（EPS）1.63元。對於年終獎金表示是依照每年獲利與各單位與個人績效給予，今年獎金平均約6到7個月，表現優異的員工最多可超過12個月以上。而公股行庫，則多為7個月以上。
至於「受災慘重」的飯店業龍頭晶華集團董事長潘思亮坦言，業績雖受到疫情衝擊，但他霸氣照發年終，甚至加碼全體員工一律發2個月年終獎金。而其他「疫情海嘯第一排」的飯店或旅行業，大多是沒有年終。事實上，業者們為了撐下去，裁員減薪的所在多有，但凱撒飯店與台中日月千禧酒店反其道而行日前宣布調薪，主要是國旅復甦、人手不足，因此展開搶人大戰。