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年終放大術／產業缺工用錢留人　職場前輩分享年終怎麼用

▲歲末年終，各家公司行號年終獎金陸續進帳，也成為上班族最夯的討論話題。有職場前輩分享，拿到年終該如何運用？（示意圖／取自pixabay免費圖庫）
▲歲末年終，各家公司行號年終獎金陸續進帳，也成為上班族最夯的討論話題。有職場前輩分享，拿到年終該如何運用？（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

2022-01-14 10:10:00｜2022-01-14 10:45:17

歲末年終，各家公司行號年終獎金陸續進帳，也成為上班族最夯的討論話題。104人力銀行調查，今年企業發放年終獎金比例，從上一年度的92.2%提升到今年的93.8%。但明明受疫情影響，為何還會提升？主要原因除了部分公司倒閉，影響統計母數外，也跟找不到人才、缺工有關，讓大部份企業主願意調薪或給年終獎金紅包留住員工。

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104人力銀行資深副總鍾文雄指出，今年員工有望調薪除了與軍公教帶頭加薪有關外，基本工資調漲通過也是重要關鍵，而這些也連帶影響了企業主發放年終的意願。鍾文雄觀察，事實上台灣自去（2021）年第四季開始，各產業就有缺工的現象，當然跟少子化也有關，他也預期今（2022）年缺工情況將更嚴重。

「知名度不高的手搖飲品牌，甚至一天沒人丟履歷，沒人主動應徵。」鍾文雄指出，不只台積電大缺工，積極招募技術員與作業員，就連基本的民生餐飲服務、營建業也找不到人，因此企業主有可能在薪資結構上做調整，願意給加給獎金或年終紅包留人，只是，發放的年終有多少個月又是另一個議題了。

▲104人力銀行資深副總鍾文雄指出，雖然整體年終獎金發放企業比例從上一年度的92.2%提升到93.8%，但年終獎金卻從1.15個月降到1.1個月。（圖／104人力銀行提供，NOWnews製表）
▲104人力銀行資深副總鍾文雄指出，雖然整體年終獎金發放企業比例從上一年度的92.2%提升到93.8%，但年終獎金卻從1.15個月降到1.1個月。（圖／104人力銀行提供，NOWnews製表）
但確實，104人力銀行調查，2022年發放年終產業前五名中，只有半導體業與營建業有提升年終，其中半導體業從前一年度的1.3個月成長到1.57個月，營建業也從1.22個月提升到1.23個月，排名也從過去位列第五、第六，變成第三，這些數據多少都能反映產業榮景大爆發，缺工以薪資或年終獎金留人的現象。

鍾文雄表示，現在年終在台灣已經變成一個普遍性的獎勵，是企業主想要勉勵員工一年的辛苦，慢慢變成制度化，且應該不是決定年薪的重要關鍵，也就是說，很少人會在年終上做很大的著墨，不會因為不發年終，年所得就被扣除很多。況且104統計，近年來發放年終都得看職級與績效，同間公司員工領到的年終高低差可能來到2.5個月，顯示「論功行賞」成為主流。

至於員工們拿到年終該如何處理？有人會存起來、孝敬父母、發紅包、理財、還貸款、犒賞自己等。鍾文雄以職場前輩的身分表示，非常認同前王品集團董事長戴勝益說的「月收入未達5萬元前，不要儲蓄，應用來拓展人際關係累積資源」。他認同這樣的理念，認為如果年終不多，建議不要拿去還貸款或存起來，因為目前利率是低檔，只要持續有工作就不用太擔心，最好的方式是用來理財，因為目前的行情，投資報酬率大部分都比現有利率還要高，有機會小錢變大錢。

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