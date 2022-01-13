李靚蕾網軍證據出現「王爸爸寫的詩」 雞排妹一句話嘲諷
「蕾神之槌」第二季越演越烈，王力宏今（13）日一早發出聲明，表示律師建議他在沒有「律師認可的成人」陪同下，不應該與李靚蕾單獨相處，痛批對方惡意抹黑，隨後即遭李靚蕾反擊，曬出6張王力宏過去到現在購買網軍的證明，其中一項價值人民幣420元（約台幣1826元）「王爸爸寫的詩」，特別被藝人鄭家純（雞排妹）拿出來討論，用一句話嘲諷王力宏。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-13 13:01:26｜2022-01-13 13:03:45
從李靚蕾曬出王力宏買網軍證據中可以看到，請款單其中一項IG數據分析裡「王爸爸的詩」，特地安排了20000點讚、200則評論，雞排妹看到後忍不住笑了出來，透過臉書寫下：「王爸爸寫的詩，幫把拔（爸爸）寫的詩買讚，算是現代孝子？」貼文曝光後，引來網友討論：「寫這麼多想表示什麼？看起來文筆還不如...無緣的媳婦」、「到底是寫多爛需要買讚」、「周董有爺爺泡的茶，王董有爸爸寫的詩」、「老人家比較愛面子」。
事實上，王力宏在被李靚蕾毀滅式爆料後的第一個聲明，即是找爸爸出面澄清、道歉，「爸寶」行為讓眾人不願買單，雖然請款單中「王爸爸寫的詩」沒有明確透露是否為當初該封信，或是王力宏早已替自己的爆料做好準備，不過從他幫爸爸的詩買網軍一事，就能看出他與爸爸私下確實有透過合作來收買網友。