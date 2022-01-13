COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

歐盟各國聲援立陶宛　外交部：向強權霸凌說不

▲立陶宛總統瑙塞達有關台灣代表處名稱的發言，近日引發熱議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲立陶宛總統瑙塞達有關台灣代表處名稱的發言，近日引發熱議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2022-01-13 13:07:30｜2022-01-13 13:08:11

歐洲立陶宛允許台灣設立「台灣代表處」後不斷遭到中國打壓，近期歐洲各國透過官員訪問立陶宛，或於歐盟外長會議討論中國壓迫立陶宛等，聲援被中國經濟報復的立陶宛。外交部今（13）日表示，對於這股團結力量與正義之聲，表示敬佩與感謝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部今日線上記者會，發言人歐江安答覆表示，德國經濟暨氣候保護部次長布蘭特娜（Franziska Brantner） 近日訪問立陶宛，會晤包括立陶宛外長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），強力聲援立陶宛。法國外長樂德昂（Jean-Yves Le Drian）也發表聲明，表示將以輪值主席國身分推動歐盟反脅迫措施。德國、法國、英國、美國，以及許多歐洲國家等紛紛支持力挺立陶宛，譴責中國針對立國經濟制裁的霸凌作為，外交部對於這股團結力量與正義之聲，表示敬佩與感謝。

外交部表示，歐盟是一個共同市場，遵循經濟互惠互利、市場自由開放的機制，而明顯外力對任一會員國強加的經濟脅迫，無疑也是對歐盟整體市場供應與生產供應鏈的經濟脅迫。

外交部強調，中國的政治霸凌與經濟威迫，不僅阻礙歐洲經貿發展、擾亂國際貿易環境的正常秩序，更對WTO會員國的經濟發展與人民生活造成衝擊。外交部持續籲請所有遵循國際規則的全球民主夥伴，與立陶宛站在一起，共同向中國破壞國際法治與強權霸凌的作為説不。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀