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年終放大術／獎金入袋想輕鬆獲利？掌握投資3策略、5字訣

▲不少上班族開始規劃如何運用年終將金，有銀行預估2022年市場仍會呈現波動態勢，建議投資人要留意資產配置，善用多元資產構建投資組合，減低過度集中於單一資產所帶來的風險。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）
▲不少上班族開始規劃如何運用年終將金，有銀行預估2022年市場仍會呈現波動態勢，建議投資人要留意資產配置，善用多元資產構建投資組合，減低過度集中於單一資產所帶來的風險。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

2022-01-14 10:15:00｜2022-01-14 10:45:28

上班族最關心的年終獎金即將入袋！不少人也開始規劃如何運用為財富加值，有銀行建議，民眾可先將年終獎金按照必要支出、儲蓄與投資需求分為三等分，並提供3大投資策略。首先需選對產業、其次要選對工具如ETF，第三則是把握投資時機，也有銀行預估2022年市場仍會呈現波動態勢，建議投資人要留意資產配置，善用「新、人、都、缺、財」投資五字訣減低過度集中於單一資產所帶來的風險。

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回顧2021年疫情詭譎多變，但投資市場卻高潮迭起，以數字面來看，台股加權指數和美股S&P500雙雙創下漲幅約20%亮眼成績，遠遠超車定存利率，再以美國過去100年歷史驗證，美股表現每每戰勝GDP成長，特別是近十年，美股年化平均投資報酬率達12.9%，GDP年成長僅0.3%，兩者差距已擴大到12個百分點。

也就是說，在長期低利及低薪的大環境下，想要戰勝通膨、累積財富，持續且規律投資將更為重要。國泰世華銀行統計客戶數據顯示，2021年基金戶數、ETF受益人數和證券交割戶數相較前一年皆有雙位數成長率，複委託戶數更成長850%，可見民眾創造被動收入的踴躍度更甚以往。

然而，受高通膨、央行升息及企業獲利成長放緩等風險影響，2022年市場的不確定性驟升，投資難度將較前兩年高，投報率恐難重現2021年榮景。為此，國泰世華銀行提出3大投資策略，協助民眾善用年終獎金提早為金虎年投資布局作好準備。

▲上班族最關心的年終獎金即將入袋，要如何運用？有銀行建議，民眾可先將年終獎金按照必要支出、儲蓄與投資需求分為三等分，並提供3大投資策略。（圖／記者許家禎攝）
▲上班族最關心的年終獎金即將入袋，要如何運用？有銀行建議，民眾可先將年終獎金按照必要支出、儲蓄與投資需求分為三等分，並提供3大投資策略。（圖／記者許家禎攝）
首先要先選對產業：包含「數位轉型」中的半導體產業、「能源轉型」中的新能源產業和電動車產業，都相當具有長線布局的潛力；此外，銅和鋁也是綠能產業不可或缺的原物料，預計將受惠於基建需求維持高檔水位。

再來是選對工具：因應市場資金快速輪動帶來高風險，除了專家管理的主動式基金外，若是偏愛台股、美股的投資人也可選擇具有一籃子股票概念的ETF，可避免因個股波動造成獲利大起大落，是相當不錯的避險工具。另外還有善用數位App理財工具，如國泰世華網路銀行App一站整合基金、智能投資及證券等3大投資工具，從投資本金到績效都一目了然。

最後是把握投資時機：每到年終各家銀行、投信投顧業者都會趁著民眾領到年終之際，推出優惠活動，投資人可以把握期定期定額投資，有機會以時間複利養胖財富，抵禦通膨侵蝕、放大年終獎金的價值。

台北富邦銀行指出，目前Omicron 變種病毒快速在全球蔓延，許多國家皆收緊防疫規定，可能會讓缺料嚴重、原物料價格飆漲等供應鏈問題雪上加霜，進而加劇通膨壓力及市場對升息的疑慮，增高投資的不確定性，面對變動性高的市場環境，挑選合適的投資工具並做好資產配置管理，成為當前維繫穩健獲利的關鍵。北富銀建議投資人要留意資產配置，善用多元資產構建投資組合，減低過度集中於單一資產所帶來的風險。

北富銀建議民眾可善用「新、人、都、缺、財」投資五字訣，即聚焦科技創「新」、「人」口結構改變、「都」市發展、氣候變遷及稀「缺」資源、新興國家「財」富增長，這五大範疇都屬於世界性趨勢，適度布局有助於長期投資回報。至於投資工具的選擇，北富銀建議上班族可考慮連結全權委託投資帳戶的投資型保單，一來有專業團隊代操管理，能省去大量選股盯盤的時間；二來用年終獎金就可以完成多元資產配置，達到更完善的風險控管。

另外，談到如何運用年終獎金，yes123求職網發言人楊宗斌建議上班族，可分成三大部份規劃：「投資本金」、「非基本生活支出」、「急用準備金」。首先在「投資本金」部份，不論是短線操作，或長線持有，要發揮錢滾錢的「複利效果」，才能慢慢累積財富。如在「非基本生活支出」這一項，算是給自己的犒賞，畢竟辛苦工作了一年，像是準備旅費，或者買奢侈品，當成交通工具頭期款，其實也都可以，只是提撥比例不能過高(過半)；至於「急用準備金」，就是應付生活中的突發狀況，像是生病的醫療支出，或者度過待業、失業期。

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