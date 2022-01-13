陳其邁宣布新春大禮包 公托育人員月薪加碼4.6千元
高雄市長陳其邁今（13）日走訪新興公共托嬰中心，宣布調整高雄市公共托育機構薪資的年前大禮，全市28家公托機構托育各類專業人員自111年1月起月薪加碼4.6千元、廚工加碼2千元，合計將有356名公托機構工作人員受惠。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-13 13:02:55
為鼓勵辛苦的托育人員，除自111年起年資每滿1年可增加薪資每月500元，市長陳其邁思考要再度提升托育人員薪資，因此市府宣布自111年1月起公托機構各專業人員薪資增加4.6千元，另負責兒童用餐營養的廚工則加薪2千元，期待此舉可幫助優質人力在公托機構中深耕服務，陪伴高雄的囝仔快樂成長。
市長陳其邁表示，今年市政府的目標，公托要達到53處，在去年8月公托的托育比就已經達到1：4，今年再加上8月開始，托育等等中央的補助也會增加，來落實「國家跟你一起養」的托育政策，當然更重要的是，我們要解決長期在托育人員的人才落差，留不住人才。
陳其邁特別宣布，今年開始，原來托育人員的平均起薪是3萬元，調高至3萬4600元，調升4600元，每年久任的級距，每一年再增加500元的級距，來改善、感謝托育人員，他們在長期的薪資結構的不合理，讓他們能夠有一個比較好的工作環境，調升之後，平均的薪資水準大概就跟台北、新北達成同一個水準，也會比其他的六都其他城市更好。