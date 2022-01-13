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台積電Q4 EPS 6.41元　全年23元雙創新高

▲台積電今（13）日公佈2021年第四季財務報告，合併營收約新台幣4,381億9千萬元，稅後純益約新台幣1,662億3千萬元，每股盈餘為新台幣6.41元，再創單季歷史新高，折合美國存託憑證每單位為1.15美元。（圖／NOWnews資料畫面）
▲台積電今（13）日公佈2021年第四季財務報告，合併營收約新台幣4,381億9千萬元，稅後純益約新台幣1,662億3千萬元，每股盈餘為新台幣6.41元，再創單季歷史新高，折合美國存託憑證每單位為1.15美元。（圖／NOWnews資料畫面）

記者許家禎/台北報導

2022-01-13 13:50:15｜2022-01-13 13:51:25

台積電今（13）日公佈2021年第四季財務報告，合併營收約新台幣4,381億9千萬元，稅後純益約新台幣1,662億3千萬元，每股盈餘為新台幣6.41元，再創單季歷史新高，折合美國存託憑證每單位為1.15美元。單季每股盈餘創高，也使去年全年每股稅後純益超過20元，達到約23元同步創高。

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台積電指出，與2020年同期相較，2021年第四季營收增加了21.2%，稅後純益及每股盈餘則均增加了16.4%。與前一季相較，2021年第四季營收增加了5.7%，稅後純益則增加了6.4%。若以美金計算，2021年第四季營收為157億4千萬元，較2020年同期增加了24.1%，較前一季則增加了5.8%。

2021年第四季毛利率為52.7%，營業利益率為41.7%，稅後純益率則為37.9%。5奈米製程出貨佔台積電2021年第四季晶圓銷售金額的23%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的27%。總體而言，先進製程包含7奈米及更先進製程的營收達到全季晶圓銷售金額的50%。


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