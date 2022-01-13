台灣半導體業國際爭合作　貿協：深掘數位新南向搶先機

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黃志芳援引財政部數據表示，去年累計全年出口值高達4464.5億美元，年增率達29.4％，不只資通訊產業有所成長，傳產也呈現高度成長的態勢。
針對今年特別提到的「數位新南向」一詞，黃志芳解釋，過去在新南向政策框架下辦理的台灣形象展中，智慧醫療、智慧城市、智慧製造一直都是推廣重點項目，而今年，在前面的基礎上會再加強；尤其，大量電子產業轉往東協、印度佈局，很多國家都希望與台灣的半導體產業合作，外貿協會將會是協助台商最好的平台。
被問到今年特別著重數位貿易、元宇宙、電動車等新概念，對於傳產台商有哪些輔導重點，黃志芳強調，「對傳產業者的協助沒打折」。
他表示，針對新南向的傳產業者，外協將會針對數位行銷、節能減碳以及未來ESG浪潮為傳產台商做好準備；以節能減碳為例，他說，貿協已經針對COP26（Conference of the Parties）為台商準備一份如何因應的全球趨勢報告，馬上可以提供給中小企業參考。
COP（Conference of the Parties）是聯合國氣候變遷綱要公約下最悠久、規模最大的氣候會議，因為疫情，原本要於2020年舉辦的第26屆會議（即COP26），延期至2021年10月31日至11月12日於英國格拉斯哥舉行。