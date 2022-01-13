菲律賓移工來台「不遠了」 菲駐台代表會面許銘春協商
《四方報》報導，台灣自2021年5月起暫緩移工來台，直至同年11月起陸續開放印尼及泰國移工入境，越南和菲律賓則仍在協商中。作為移工來源國的重要國家，菲律賓駐台代表處（MECO）代表費南德（Wilfredo B. Fernandez）11日會面勞動部長許銘春，商談移工重啟入境事宜及相關移工議題，表示菲律賓移工解禁「不遠了」，若疫情趨緩，有望在農曆春節結束後、待檢疫量能充足時重啟引進。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-13 14:30:28
菲律賓駐台代表處與勞動部首長11日展開協商會議，針對菲律賓移工重啟入境台灣部分，菲律賓駐台代表處處長2021年11月就曾將台灣移工專案引進計劃提交給菲律賓當局，並建議儘速研議，但針對移工境外防疫措施之費用由誰支付尚未有共識。費南德於會中重申菲律賓立場，表示希望移工登機前檢疫、隔離費由仲介負擔，不要轉嫁移工。
據悉，菲律賓仲介組織PILMAT曾向菲律賓駐台代表處提出要求，盼獲准對移工收取防疫費用，但遭到費南德回絕，並警告仲介，代表處將詢問所有來台移工是否有遭到施壓付費之事，若仲介違規收取費用，將可面臨撤銷執照或從代表處認證之機構名單中除名。
談及社福移工與廠工薪資水平落差的現象，費南德表示，菲律賓移工一般來說教育程度較高、工作勤奮、負有責任心，建議勞動部提高社福移工薪資待遇至廠工水準。目前，社福類移工基本工資為17,000元，產業移工受《勞基法》保障，基本薪資與本勞同為25,250元。此外，費南德也談及移工高額仲介費剝削之問題，據媒體報導，菲律賓移工平均需支付當地仲介約20萬披索（約新台幣10.8萬元）的仲介費才能來台工作，費南德表示強烈反對讓移工負擔高額仲介費，盼透過簡化聘雇流程、加強兩國合作來減緩此問題。
許銘春強調，菲律賓是我國重要國際夥伴，菲籍移工對我國經濟有顯著貢獻，勞動部也將持續檢視相關勞動政策及法規，確保移工勞權及健康權，針對代表處訴求許銘春也承諾進行研議；費南德則感謝台灣提供優質的工作環境給移工。