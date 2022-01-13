全聯攜手foodpanda推「熊熊聯手」外送 四字折扣碼69折
年前想要採買年貨的民眾，現在又多了方便的選擇了！全聯今（13）日首次攜手外送業者foodpanda，推出「熊熊聯手」外送服務，未來不僅在foodpanda平台上可以買到近3000品項的全聯商品，全聯福利中心總經理蔡篤昌也強調，未來生鮮電商店要開到至少600間店，為了吸引消費者使用線上外送服務，也特別祭出「全聯來了」四字折扣碼，讓民眾享有獨家69折優惠。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-13 14:43:17
蔡篤昌表示，疫情讓宅經濟發燒，去年生鮮電商店有230家店，24小時專門店有7家，今年開始品項數會增加到3000項，而且生鮮電商店要開到600間店，24小時生鮮專門店則是希望開到50間店。
蔡篤昌強調，全聯這次熊熊聯手合作，預期將創下歷史新高，預計相關外送營收上看15億。foodpanda總經理方俊強也提到，疫情讓民眾的生活有了很大改變，很多人開始習慣線上訂購生鮮、日用品，這次「熊熊聯手」外送服務，就特別祭出「全聯來了」四字折扣碼，讓民眾可以有獨家69折優惠。
未來全聯和foodpanda的合作，主打生鮮外送普及化，不僅全台21縣市全部都有配送之外，還要力拚第一季品項數上看3000項，並且透過智慧PDA挑貨出貨加速訂單送出速度，並且強調線上線下同一價格，希望吸引民眾多多使用外送服務。