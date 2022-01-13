聯邦銀行相關增11例 陳時中：確診者在銀行內曾脫口罩
中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增14例本土個案，包括聯邦銀行健行分行相關的11人，染疫居服員乾妹妹的匡列家人中新增2人，以及北部護理師1人。而其中最關鍵的就是聯邦銀行群聚案，陳時中表示，該行總計有30名員工，目前採檢結果17人陰性、13人陽性，加上一位行員也確診，聯邦銀行相關累計達14例。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 14:32:33｜2022-01-13 14:49:31
關於聯邦銀行群聚案，最早是有位居服員相關確診者前往該行辦事，該分行進行採檢後，發現疫情傳染狀況超乎預期，全行30位員工竟有13人確診。
指揮官陳時中表示，檢視錄影畫面，發現確診者在行內辦事時，待了一個鐘頭，途中與行員案17630有過接觸，而過程中曾有講電話，因此口罩有拿掉的情況，懷疑因此產生傳染，但詳情仍要再釐清，也不排除病毒是透過留在物品上造成環境感染。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。