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詐領335萬辯養網軍、抱怨司改失敗　新北市議員重判9年

▲新北市民進黨籍議員王淑慧遭控自2011年起以人頭詐領助理費335萬元，新北地院依貪污、偽造文書等罪，判處9年。（圖／翻攝自臉書）
▲新北市民進黨籍議員王淑慧遭控自2011年起以人頭詐領助理費335萬元，新北地院依貪污、偽造文書等罪，判處9年。（圖／翻攝自臉書）

記者潘千詩／台北報導

2022-01-13 14:42:45

新北市議員王淑慧被控自2011年起，涉以親友當人頭，9年詐領助理費逾335萬元。法院審理時，王女辯稱，這些親友是她的「網軍」，還抱怨蔡英文司改失敗。新北地院今（13）日依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物、偽造文書等罪，判處9年，褫奪公權5年。可上訴。

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檢方指控，66歲的王淑慧於2011年1月起，聘用公費助理、姪女等4位人頭助理，領取助理費及春節慰勞金，3屆加起來共計335萬餘元。檢方前年4月發動搜索，一度將她羈押，起訴後，法院裁定以50萬元交保。

新北院審理時，王淑慧辯稱，姪女、外甥女是她的「網軍」，負責蒐集輿情、網路評論，甚至強調「我從黨外時代努力到現在，一直秉持勤政、清廉，我拒絕很多財閥、我需要這樣嗎？所以你們隨便接到一個檢舉信然後就污衊，一些完完全全快樂的孩子（指姪女等人）就被檢察官嚇死了，我不知道他們未來的人生怎樣，因為我覺得這種制度要改，蔡英文的司法改革失敗，這是我的想法。」

法官認為，王淑慧提不出任何具體工作成果，卻按月領取高於其餘公費助理的薪資，工作內容勞逸不均、內舉不避親；被羈押後一度坦承犯行，後又翻供不認罪，而且不反省自己過錯，審酌後依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物、偽造文書等罪判她9年徒刑。

至於4名人頭助理，依貪汙共犯各判2年、緩刑5年，支付公庫10萬元及接受4場法治教育，緩刑期間保護管束。

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