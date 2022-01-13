與雙北齊薪　陳其邁宣布公托人員薪資加碼薪4600元

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陳其邁表示，高雄市自110年8月起率先調降公托中心托育比為1比4，並調整公共托育服務收費一致為9,000元，因目前托育人員薪資與準公共化幼教人員薪資差距約4,000至6,000元，造成托育人才延攬不易，為解決長期托育人員的人才落差，市府示範提升公托服務品質，調升公托機構托育各類專業人員薪資，並增加公共托育據點，預計今年將達到全市53處的目標。
陳其邁指出，調升後高雄托育人員的薪資水準與台北市、新北市達成同一水平，也較六都中其他城市更好，可讓優質人力在公托機構中深耕服務，陪伴高雄的囝仔快樂成長。
社會局也表示，市府積極布建公共托育據點，橫向合作盤點國中小等校園空間，連貫托嬰、幼教及國民教育，共融共享提升校園空間運用，持續擴充公共托育據點。全市跨齡共享校園空間的公托設施，在111年底將從7處增加到26處，實踐『托教一條龍』的公托建置模式。
同時，市府也全力積極推動多項友善育兒措施，減輕年輕家庭負擔，從婦女懷孕即主動關心，提供弱勢孕婦產檢交通補助，生產後坐月子到宅服務等。自111年起，市府更加碼提供新生兒出生登記發送「高雄寶貝新生兒禮包」，另也設置28家公共托嬰機構，並於111年底達到53處，持續豐富育嬰資源。目前高雄市設置有22處育兒資源中心、2輛育兒資源車及7處定點計時托育服務等，讓家長能就近選擇彈性多元的托育服務，打造高雄成為適合生養孩子的幸福宜居城市。