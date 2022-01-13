增1死亡個案為越南台商！醫療專機返台已插管 搶救無效
中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增14例COVID-19本土個案，51例境外移入，並新增1例個案死亡。死亡個案為一位50多歲本國籍男性案16906，是越南台商，於去年12月自越南返台，當時搭乘醫療專機時就已經插管，經過多日治療後回天乏術，於9日不幸死亡。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 14:47:57｜2022-01-13 15:52:39
指揮官陳時中說明，該案16906去年12月在越南確診，當時透過國際緊急醫療專機接運返國，本身有慢性病史，返台時就已經插管，今年1月9日不幸死亡，今日確定列入新增死亡個案的統計當中。
而記者會上有媒體詢問這否為國內首例Omicron死亡個案，揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國內還沒有從越南返台後驗出是Omicron的案例，而且越南當地於12月19日才出現首起Omicron染疫個案，因此研判該死亡越南台商並非感染Omicron病毒株。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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