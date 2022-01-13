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增1死亡個案為越南台商！醫療專機返台已插管　搶救無效

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-13 14:47:57｜2022-01-13 15:52:39

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增14例COVID-19本土個案，51例境外移入，並新增1例個案死亡。死亡個案為一位50多歲本國籍男性案16906，是越南台商，於去年12月自越南返台，當時搭乘醫療專機時就已經插管，經過多日治療後回天乏術，於9日不幸死亡。

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指揮官陳時中說明，該案16906去年12月在越南確診，當時透過國際緊急醫療專機接運返國，本身有慢性病史，返台時就已經插管，今年1月9日不幸死亡，今日確定列入新增死亡個案的統計當中。

而記者會上有媒體詢問這否為國內首例Omicron死亡個案，揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國內還沒有從越南返台後驗出是Omicron的案例，而且越南當地於12月19日才出現首起Omicron染疫個案，因此研判該死亡越南台商並非感染Omicron病毒株。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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