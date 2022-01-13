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陳庭妮甜曬百萬鑽戒　胡宇威曝玉山攻頂「腿軟」求婚秘辛

▲胡宇威曝求婚陳庭妮腿軟的經過。（圖 / 胡宇威臉書）
▲胡宇威曝求婚陳庭妮腿軟的經過。（圖 / 胡宇威臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-13 14:53:20｜2022-01-13 15:33:24

胡宇威與陳庭妮因合作《真愛趁現在》來電，至今8年多雙方對於緋聞始終不認，僅稱好朋友，今（13）日兩人在下午1點14分一起發出認愛文，胡宇威經紀人也透露求婚細節，「為了這個求婚宇威規劃很久。」

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▲陳庭妮（左）和胡宇威有被傳假戲真做。（圖／微博）
▲陳庭妮（左）和胡宇威因拍戲結識，如今修成正果。（圖／微博）
陳庭妮、胡宇威今日在社群平台一同發出認愛文，陳庭妮手上的2克拉戒指特別引人注目，經紀人笑說她也不知道價格，只知道肯定上百萬。胡宇威經紀人透露求婚細節，當天兩人一同去爬玉山，兩人爬了8小時，好不容易攻頂可以求婚時卻天色已暗，「宇威想著自己要求婚啊，下了山到停車場，他就拿出鑽戒，但因為爬山爬到腿軟，就真的兩腿一軟，跪在地上『求』婚」。

▲胡宇威與陳庭妮9年感情穩定。（圖 / 胡宇威臉書）
▲胡宇威與陳庭妮8年感情穩定。（圖 / 胡宇威臉書）
胡宇威經紀人還說，這個求婚胡宇威計畫很久，因為疫情所以延後，「他很在乎求婚這個環節，覺得是自己愛對方，給對方一個承諾的表現。所以一定要規劃一個兩人終生難忘的求婚。」陳庭妮IG寫下「Twogether」，胡宇威IG寫下「To get her」，且PO文時間選在1月13日13點14分，象徵一生一世（1314），相當甜蜜有巧思。胡宇威謝謝大家祝福說：「我很幸福」，同時也強調陳庭妮目前沒有懷孕。（編輯：薛羽彤）

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